Бородин: Началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом активист написал в своем Telegram-канале.

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Ранее Бородин сообщил, что «официально обратился» с просьбой внести артистку в список иноагентов. Как отметил общественник, он уже получил ответ от Генеральной прокуратуры на свое обращение.

«Началась процедура признания... Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции... признать Пугачеву иностранным агентом», — подчеркнул активист.

Бородин выразил надежду, что контролирующие органы доведут дело до конца.

Ранее адвокат Андрей Алешкин в беседе с Ura.ru заявил об отсутствии «юридических аспектов» для признания Аллы Пугачевой иноагентом.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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