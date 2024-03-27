Бородин: Началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом
Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом активист написал в своем Telegram-канале.
Ранее Бородин сообщил, что «официально обратился» с просьбой внести артистку в список иноагентов. Как отметил общественник, он уже получил ответ от Генеральной прокуратуры на свое обращение.
«Началась процедура признания... Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции... признать Пугачеву иностранным агентом», — подчеркнул активист.
Бородин выразил надежду, что контролирующие органы доведут дело до конца.
Ранее адвокат Андрей Алешкин в беседе с Ura.ru заявил об отсутствии «юридических аспектов» для признания Аллы Пугачевой иноагентом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru