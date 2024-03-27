Актер Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом
Российский актер Станислав Садальский заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что отрицательно относится к якобы начавшейся процедуре признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.
Актер предложил начать с депутатов, «которые обворовали страну». По словам Садальского, к Пугачевой «прицепились».
«Там миллиарды украдены, про это молчат», - сказал Садальский.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. До этого Бородин сообщил, что «официально обратился» с просьбой внести артистку в список иноагентов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Шолохов заявил, что заслуги Пугачевой не повлияют на признание ее иноагентом
- Дебошир в Воронеже ножом ранил полицейского
- «Мы банкроты»: Лидер группы «Би-2» пожаловался на финансовые трудности
- Украина заявила о намерении получить помощь от Банка развития Совета Европы
- В Армении заявили, что пограничники РФ покинут аэропорт Звартноц до 1 августа
- Выручка российских авиакомпаний достигла рекордных значений в 2023 году
- Умер актер сериала «Санта Барбара» Антонио Эвора
- Володин предложил Счетной палате проверить тарифы на отопление в регионах
- Умер один из пострадавших в «Крокусе», находившийся в крайне тяжелом состоянии
- Путин поручил рассмотреть вопрос о производстве игровых приставок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru