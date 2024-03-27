Актер Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом

Актер предложил начать с депутатов, «которые обворовали страну». По словам Садальского, к Пугачевой «прицепились».

«Там миллиарды украдены, про это молчат», - сказал Садальский.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. До этого Бородин сообщил, что «официально обратился» с просьбой внести артистку в список иноагентов, передает «Радиоточка НСН».

