Актер Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом

Российский актер Станислав Садальский заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что отрицательно относится к якобы начавшейся процедуре признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.

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Актер предложил начать с депутатов, «которые обворовали страну». По словам Садальского, к Пугачевой «прицепились».

«Там миллиарды украдены, про это молчат», - сказал Садальский.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. До этого Бородин сообщил, что «официально обратился» с просьбой внести артистку в список иноагентов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Алла ПугачеваРоссияАктер

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