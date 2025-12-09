Стало известно о многомиллионных гонорарах российских звезд под Новый год
Декабрь — «золотое» время для артистов российской эстрады, когда их гонорары за выступления взлетают в разы, сообщает «Абзац».
Стало известно, в какую сумму компаниям обойдется праздничный вечер с участием топовых исполнителей. По данным ивент-агентства, на пике ценника находится Стас Михайлов — 15,2 млн рублей. За ним следуют Мари Краймбрери (9 млн), Лолита (8,9 млн) и Игорь Николаев (8,3 млн). Дмитрий Маликов готов выступить за 6,5 млн рублей.
При этом в стоимость не входит технический райдер (звук, свет, сцена), который добавляет к бюджету еще 1,5–2 млн рублей.
Народный артист России Григорий Лепс ранее заявил, что в декабре артистам нужно работать, так как это хлебный месяц, а если есть возможность заработать деньги, то этой возможностью надо пользоваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
