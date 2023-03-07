«Стали прижимистые»: Ведущий «Модного приговора» рассказал о переговорах с Первым каналом
Руководство телеканала и ведущие популярной передачи пока не могут договориться по условиям контракта, рассказал НСН телеведущий Александр Васильев.
Телепередача «Модный приговор» вернется на Первый канал после того, как стороны договорятся по условиям нового контракта, рассказал НСН историк моды, телеведущий Александр Васильев.
«Съемки пока еще не начались. Как только мы с Эвелиной Хромченко обсудим гонорар и подпишем контракт, мы обязательно вернемся, и будем радовать вас еще десять лет. Наш предыдущий контракт истёк 31 декабря», - сказал Васильев.
Стороны не могут договориться по поводу финансов, признался телеведущий.
«Работа над контрактом идет. Никак насчет денег договориться не можем… Прижимистые они (Первый канал -прим. НСН) стали», - посетовал Васильев.
Он допустил, что «Модный приговор» после возможного выхода на экраны может изменить свой формат в связи с «новой социальной политикой» в стране и поредевшим рынком модной индустрии.
«Формат может измениться, ведь очень многие производители ушли с рынка, поэтому в большинстве своем будут отечественные, и темы должны быть в рамках новой социальной политики. Хорошо это или плохо – мы увидим на результате переодевания. В России работают около тысячи дизайнеров, из них около ста имеют свое производство. Выбор наверняка есть», - добавил он.
В заключение телеведущий поздравил прекрасную половину человечества с Международным женским днем.
«Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех читательниц «Национальной Службы Новостей» с 8 марта и пожелать им всем любви, моды, стиля, потрясающих новых покупок, великолепного настроения, мира во всем мире, добра и позитива», - заключил Васильев.
Ранее в пресс-службе телеканала СТС сообщили о старте съемок сериала «Сидоровы» по сценарию нейросети.
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