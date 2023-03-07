«Стали прижимистые»: Ведущий «Модного приговора» рассказал о переговорах с Первым каналом

Стороны не могут договориться по поводу финансов, признался телеведущий.

«Работа над контрактом идет. Никак насчет денег договориться не можем… Прижимистые они (Первый канал -прим. НСН) стали», - посетовал Васильев.

Он допустил, что «Модный приговор» после возможного выхода на экраны может изменить свой формат в связи с «новой социальной политикой» в стране и поредевшим рынком модной индустрии.

«Формат может измениться, ведь очень многие производители ушли с рынка, поэтому в большинстве своем будут отечественные, и темы должны быть в рамках новой социальной политики. Хорошо это или плохо – мы увидим на результате переодевания. В России работают около тысячи дизайнеров, из них около ста имеют свое производство. Выбор наверняка есть», - добавил он.

В заключение телеведущий поздравил прекрасную половину человечества с Международным женским днем.

«Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех читательниц «Национальной Службы Новостей» с 8 марта и пожелать им всем любви, моды, стиля, потрясающих новых покупок, великолепного настроения, мира во всем мире, добра и позитива», - заключил Васильев.

Ранее в пресс-службе телеканала СТС сообщили о старте съемок сериала «Сидоровы» по сценарию нейросети.

