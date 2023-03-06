Лепс назвал развод с женой одной из своих величайших ошибок

Музыкант признался, что до сих пор общается с ней и детьми каждый день - Лепс и экс-супруга по сей день соседствуют на загородном участке в Подмосковье.

По словам артиста, он активно участвует в воспитании детей и финансово поддерживает семью. Свой развод Григорий считает одной из величайших ошибок. Он также поблагодарил бывшую жену за то, что она позволяет находиться рядом.

«Мы каждый день видимся и с супругой, и с детьми. Я до сих пор считаю их своей семьей», - сказал Лепс.

60-летний музыкант также рассказал, что он уже завел роман с женщиной, которая вдвое моложе него, но держит ее имя в секрете.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что изменял певице Алле Пугачевой.

