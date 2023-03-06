Лепс назвал развод с женой одной из своих величайших ошибок
Певец Григорий Лепс в программе «Ты не поверишь!» признался, что считает расставание со своей женой Анной Шаплыковой одной из самых больших ошибок в жизни.
Музыкант признался, что до сих пор общается с ней и детьми каждый день - Лепс и экс-супруга по сей день соседствуют на загородном участке в Подмосковье.
По словам артиста, он активно участвует в воспитании детей и финансово поддерживает семью. Свой развод Григорий считает одной из величайших ошибок. Он также поблагодарил бывшую жену за то, что она позволяет находиться рядом.
«Мы каждый день видимся и с супругой, и с детьми. Я до сих пор считаю их своей семьей», - сказал Лепс.
60-летний музыкант также рассказал, что он уже завел роман с женщиной, которая вдвое моложе него, но держит ее имя в секрете.
Ранее народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что изменял певице Алле Пугачевой.
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