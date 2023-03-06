В России снимают сериал по сценарию нейросети
Сериал «Сидоровы» начали снимать по сценарию нейросети. Это первый подобного рода ситком, сообщили в пресс-службе телеканала СТС.
Премьера многосерийного фильма состоится на платформе «VK Видео». Нейросеть A.I. TV Script Generator создали студенты Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий.
«Чтобы обучить искусственный интеллект, авторы загрузили в него популярные сериалы канала», - говорится в заявлении канала.
Сериал расскажет историю обычной российской семьи. Нейросеть сама определила время и место действия, фразы главных героев и многое другое.
Главные роли в ситкоме исполнят Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова и другие.
Ранее студент РГГУ Александр Жданов сообщил в соцсетях, что защитил диплом, написанный ChatGPT. Оригинальность диплома составила более 70%. Это вызвало большую дискуссию. Декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Пекарский заявил в беседе с НСН, что отказываться от написания дипломных работ в вузах из-за появления новых технологий и нейросети не нужно.
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