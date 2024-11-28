«Спросите с других»: Останина призвала не винить молодежь в проблемах культуры

Нина Останина в эфире НСН призвала вернуть в Конституцию РФ понятие идеологии, чтобы у современной молодежи были верные нравственные ориентиры.

В России есть проблемы в сфере духовности и культуры у молодежи, однако винить в этом саму молодежь не нужно, нужно винить тех, кто должен такую культурную политику реализовывать на государственном уровне, заявила НСН глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов ранее назвал людей в возрасте 20-30 лет потерянным поколением. По словам Майданова, соцсети и голливудское кино воспитали людей на чуждых ценностях. Останина отметила, что современная молодежь поет песни советских времен.

«Заметьте, сейчас молодежь поет советские песни. Да, нужны песни современные, а это уже беда нынешней творческой интеллигенции. Нужно, чтобы не Нюши и прочие были кумирами, а чтобы кумирами были те, кто пишет патриотические песни. Я не соглашусь с общей оценкой, прозвучавшей сегодня, однако соглашусь с тем, что у нас есть проблемы в сфере культуры и духовности. Надо в этом не молодежь обвинять, а тех, кто должен по долгу службы эту государственную культурную политику реализовывать», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, в России боятся произносить слово «цензура».

«У нас так несмело ведет себя Министерство культуры, у нас боятся произнести слово «цензура». Если бы были какие-то наблюдательные советы на телевидении, в СМИ, то, наверное, мы сейчас бы не задумываясь о тем, чтобы присваивать кому-то статус иноагента. Государство должно понимать, в какой информационной среде воспитываются его граждане», - отметила депутат.
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Она также призвала вернуть в Конституцию РФ понятие об идеологии.

«У современного поколения есть желание освободиться от давления. Даже какое-либо государственное мероприятие иногда считается вмешательством в частную жизнь. Свобода отношений у них, нежелание вступать в брак. В этом ничего хорошего мне не видится. Тогда кумирами и становятся те, кто сами из себя звезду слепил, а ненормативная лексики воспринимается как нечто обыденное. Нам нужно вернуть в Конституцию понятие об идеологии. Идеологии любви к своей стране, патриотизма, социальной справедливости. Тогда молодежь и поймет, к каким идеалам стремиться», - заключила Останина.

Ранее Министерство просвещения России одобрило включение в школьную программу уроков музыки песни патриотических исполнителей, напоминает «Радиоточка НСН». Отмечается, что в школах могут начать изучаться творчество группы «Любэ», Олега Газманова, Шаман (Ярослав Дронов) и других исполнителей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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