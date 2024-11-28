«Спросите с других»: Останина призвала не винить молодежь в проблемах культуры

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Европой в будущем Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов президента Правительство расширило перечень товаров, которые будет невозможно купить по истечении срока годности Скворцова: Границы «молодости» в будущем расширятся до 60 лет Гитарист группы «Чайф» Бегунов рассказал, что у музыкантов протест исчез, когда им стало что терять