Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах

Министерство просвещения России начало готовить список фильмов для просмотра в школах после уроков, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Он отметил, что работа ведется и обязательно будет выполнена. По словам Кравцова, в каждой школе был создан школьный театр.

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«Готовим список фильмов, рекомендованных для просмотра школьниками после урока для каждого класса», - сказал Кравцов.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил вернуть практику, прежде всего в школы и колледжи, когда актеры читали литературные произведения российских авторов в рамках лекториев или концертов. Президент отмечал, что проекты, которые посвящены творчеству великих российских писателей, должны проводиться в РФ на постоянной основе, стать неотъемлемой частью культурной жизни общества, передает «Радиоточка НСН».

