Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах
Министерство просвещения России начало готовить список фильмов для просмотра в школах после уроков, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
Он отметил, что работа ведется и обязательно будет выполнена. По словам Кравцова, в каждой школе был создан школьный театр.
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«Готовим список фильмов, рекомендованных для просмотра школьниками после урока для каждого класса», - сказал Кравцов.
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил вернуть практику, прежде всего в школы и колледжи, когда актеры читали литературные произведения российских авторов в рамках лекториев или концертов. Президент отмечал, что проекты, которые посвящены творчеству великих российских писателей, должны проводиться в РФ на постоянной основе, стать неотъемлемой частью культурной жизни общества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru