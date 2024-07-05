Минпросвещения открестилось от идеи снять ремейки советских фильмов
Министерство просвещения опровергло сообщения о том, что оно выступило с инициативой в адрес Минкультуры снять ремейки фильмов знаменитых советских режиссеров. Как уточнили в ведомстве, речь идёт только о списке картин, просмотр которых, по мнению Минпросвещения, имеет важное значение в плане патриотического воспитания подрастающего поколения.
Вместе с этим ведомство выступило с предложением рассмотреть возможность новой экранизации литературной классики с применением современных технологий. Оно представило примерный список из 15 таких произведений в расчёте на обсуждение экспертным сообществом.
Вместе с тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на сайте Союза кинематографистов РФ до сих пор размещена информация о соответствующем письме, которое поступило от Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры. Как утверждается на сайте Союза, речь идёт именно об экранизации в целях производства художественных фильмов для детей и юношества. Цель обозначена та же – «сохранение исторической памяти и формирование патриотизма».
При этом приведен перечень из фильмов, как указано на сайте, «для создания ремейков». Среди них, в частности, значатся: «Александр Невский», «Иван Грозный», «Кортик», «Судьба человека», «Летят журавли», «Война и мир».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru