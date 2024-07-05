Минпросвещения открестилось от идеи снять ремейки советских фильмов

Министерство просвещения опровергло сообщения о том, что оно выступило с инициативой в адрес Минкультуры снять ремейки фильмов знаменитых советских режиссеров. Как уточнили в ведомстве, речь идёт только о списке картин, просмотр которых, по мнению Минпросвещения, имеет важное значение в плане патриотического воспитания подрастающего поколения.

Вместе с этим ведомство выступило с предложением рассмотреть возможность новой экранизации литературной классики с применением современных технологий. Оно представило примерный список из 15 таких произведений в расчёте на обсуждение экспертным сообществом.