Минпросвещения открестилось от идеи снять ремейки советских фильмов

Министерство просвещения опровергло сообщения о том, что оно выступило с инициативой в адрес Минкультуры снять ремейки фильмов знаменитых советских режиссеров. Как уточнили в ведомстве, речь идёт только о списке картин, просмотр которых, по мнению Минпросвещения, имеет важное значение в плане патриотического воспитания подрастающего поколения.

Вместе с этим ведомство выступило с предложением рассмотреть возможность новой экранизации литературной классики с применением современных технологий. Оно представило примерный список из 15 таких произведений в расчёте на обсуждение экспертным сообществом.

«Стали похожи на американцев»: Адабашьян поддержал ремейки советских фильмов

Вместе с тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на сайте Союза кинематографистов РФ до сих пор размещена информация о соответствующем письме, которое поступило от Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры. Как утверждается на сайте Союза, речь идёт именно об экранизации в целях производства художественных фильмов для детей и юношества. Цель обозначена та же – «сохранение исторической памяти и формирование патриотизма».

При этом приведен перечень из фильмов, как указано на сайте, «для создания ремейков». Среди них, в частности, значатся: «Александр Невский», «Иван Грозный», «Кортик», «Судьба человека», «Летят журавли», «Война и мир».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:МинкультурыКиноМинпросвет

Горячие новости

Все новости

партнеры