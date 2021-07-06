«Споры – дичь!» Богомолов поддержал QR-коды в театрах
Режиссер заявил НСН, что в его театре нет «сумасшедших теорий заговора» о вакцинации.
Режиссер Константин Богомолов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уже вакцинировался и не имеет ничего против введения системы QR-кодов в столичных театрах.
Ранее представители сразу нескольких московских театров сообщили о планах ввести с нового сезона допуск зрителей по QR-кодам. Большой театр уже объявил о допуске по QR-кодам на ряд спектаклей в конце июля - начале августа.
«Я ничего против такой системы не имею, так как сам вакцинировался и призываю всех это сделать. У нас в театре идет вакцинация сотрудников, и я не вижу в этом никакой проблемы. Я не вижу логики в том, что рестораны не пускают людей без QR-кодов, а в массовые заведения их пускают. Я нормально отношусь к тому, что руководство города или федеральное руководство примет решение, что зрители в театре должны быть с QR-кодами. Другое дело, что надо отлаживать систему, чтобы QR-код учитывался при покупке билетов, и не было ситуации, когда люди купили билеты, пришли, а их не пускают. А в остальном я поддерживаю все меры, направленные на скорейшую победу над этой печальной болезнью, которая каждый день уносит людей. При этом немало людей, которые даже выздоравливая, проходят через тяжелые физические и психические состояния. Я это наблюдаю постоянно и, конечно же, призываю всех привиться. Вакцина отличная, безопасная, плюс есть еще и варианты. Сейчас идет война за здоровье нации, которую надо выигрывать», - сказал Богомолов.
Режиссер также сообщил, что в Театре на Малой Бронной, худруком которого он является, привились уже 50% сотрудников.
«У нас в театре, слава тебе Господи, нет сумасшедших теорий заговора относительно вакцины. У людей есть сомнения, страхи, но убежденных "антипрививочников" я не наблюдаю. На данный момент мы достигли уровня 50% вакцинации сотрудников, ее темпы нарастают и, думаю, что через несколько дней у нас будет 60-процентная вакцинация. Но это не значит, что мы остановимся», - пообещал Богомолов.
При этом он допустил, что введение QR-кодов может несколько понизить посещаемость театров, но назвал «дичью» обсуждение того или иного процента посещаемости в сложившейся эпидемиологической ситуации.
«Может быть, какое-то время их (зрителей – прим. НСН) и станет меньше. С другой стороны, август и начало сентября – это всегда непростое время, потому что люди в отпусках, на дачах, детей в школу отправляют, и им особо не до театров. Заполняемость восстанавливается к середине сентября. Думаю, к этому моменту большое количество людей будет вакцинировано, и система QR-кодов не повлияет на посещаемость. Будет ли она 50-процентной или 100-процентной, это решать властям в зависимости от эпидемиологической ситуации. Я доверяю этим решениям по очень простой причине. Видя, как работают власти, у меня нет ни одной причины не доверять или подозревать их в чем-либо. Нет ничего в этой жизни страшнее, чем болезни и потеря близких. Столько уже ушло выдающихся, замечательных людей, стольких не удается спасти, о чем может быть речь? Задача одна – спасать людей, а спорить о том, дайте нам играть на 50%, 75% или 100%, я считаю в этом контексте какой-то дичью», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее представители театра «Мастерская Петра Фоменко», Ленкома и Театра имени Моссовета сообщили журналистам, что с начала следующего сезона в их театрах планируют в качестве эксперимента пускать зрителей по QR-кодам, что позволит обеспечить 100% рассадку зала.
Как отмечается на официальном сайте Большого театра, с 27 июля по 1 августа вход на спектакли и гала-концерт Бориса Эйфмана будет осуществляться по цифровому сертификату (QR-коду).
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