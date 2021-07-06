«Споры – дичь!» Богомолов поддержал QR-коды в театрах

Режиссер Константин Богомолов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уже вакцинировался и не имеет ничего против введения системы QR-кодов в столичных театрах.

Ранее представители сразу нескольких московских театров сообщили о планах ввести с нового сезона допуск зрителей по QR-кодам. Большой театр уже объявил о допуске по QR-кодам на ряд спектаклей в конце июля - начале августа.