В московских театрах по примеру Большого появятся зоны COVID- free
В московских театрах планируют ввести систему допуска зрителей по QR-кодам, заявили журналистам в руководстве театров «Мастерская Петра Фоменко» и Театра имени Моссовета.
Как заявил директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев, с начала следующего сезона в театре планируется перейти на 100% рассадку зала по QR-кодам. Открытие сезона в «Мастерской Петра Фоменко» состоится 1 сентября.
«Мы сейчас достаточно плотно на эту тему разговариваем. Я считаю, что это очень важный, серьезный прорыв будет в борьбе с коронавирусной инфекцией», - заявил Воробьев.
Он отметил, что сейчас в театре делают все, чтобы до начала следующего сезона были вакцинированы 60% сотрудников балета. Соответствующая работа, по его словам, ведется как с артистами, так и с обслуживающим персоналом.
В свою очередь художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли заявил, что поддерживает любые идеи для обеспечения безопасности гостей и сотрудников театра.
«Наши сотрудники очень положительно относятся к вакцинации и активно прививаются», — отметил Марчелли.
Ранее на сайте Большого театра заявили, что на спектакли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана с 27 июля по 1 августа будут пускать только по QR-коду, который нужно предъявить вместе с билетом.
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