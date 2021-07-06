СМИ: В театрах Москвы могут с сентября ввести QR-коды
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что со следующего сезона в московских театрах могут ввести систему «антиковидных» QR-кодов для посетителей отдельных спектаклей.
«Мы сами поднимали этот вопрос, просили, можно ли при QR-кодах продавать полный зал. И вроде бы нам руководство (департамент культуры Москвы) идет навстречу», - сказал Варшавер «Интерфаксу»
По его словам, с нового сезона, который начнется в сентябре-октябре, «мы сможем экспериментально начать пробовать это делать».
При этом директор «Ленкома» уточнил, что система QR-кодов может быть введена не на все спектакли.
«На весь репертуар это делать преждевременно», - считает Варшавер.
Как отмечается на официальном сайте Большого театра, с 27 июля по 1 августа вход на спектакли и гала-концерт Бориса Эйфмана будет осуществляться по цифровому сертификату (QR-коду).
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