«Комично, дико и пошло». Богомолов оценил речь Бероева о непривитых и Холокосте

Актер Егор Бероев на вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы» сравнил новые меры властей по борьбе с COVID-19 с Холокостом, прикрепив на пиджак желтую звезду Давида, которую евреи должны были носить во времена Холокоста.

«Я прошу вас, друзья и коллеги: не допустите вражды между нами, сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых. Однажды это уже было, и наши деды заплатили кровью за то, чтобы это не повторилось», - заявил Бероев.

Режиссер Константин Богомолов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что не возмущен «выступлением» артиста, но видит в этом ужасную пошлость и оскорбление.