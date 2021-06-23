«Комично, дико и пошло». Богомолов оценил речь Бероева о непривитых и Холокосте
Режиссер Константин Богомолов признался, что не видит перегибов в решениях властей по добровольно-принудительной вакцинации - во всем мире так и даже жестче, сказал он «Радиоточке НСН».
Актер Егор Бероев на вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы» сравнил новые меры властей по борьбе с COVID-19 с Холокостом, прикрепив на пиджак желтую звезду Давида, которую евреи должны были носить во времена Холокоста.
«Я прошу вас, друзья и коллеги: не допустите вражды между нами, сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых. Однажды это уже было, и наши деды заплатили кровью за то, чтобы это не повторилось», - заявил Бероев.
Режиссер Константин Богомолов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что не возмущен «выступлением» артиста, но видит в этом ужасную пошлость и оскорбление.
«Выступление Егора мне кажется дикостью и неадекватностью, помутнением. Я уже не говорю о том, что это нарушение всех пониманий не только хорошего вкуса, адекватности, это оскорбительно по отношению к трагедии Второй мировой войны и трагедии Холокоста. Нацеплять на себя желтую звезду, которая связана с действительно страшной драмой, и изображать из себя жертву – это и комично, и дико, и глупо, и пошло. Меня это не возмущает, у меня просто ощущение ужасной какой-то пошлости», - высказался Богомолов.
Режиссер подчеркнул, что обязательной вакцинации в России нет, а предложенные властями меры были введены из-за беспечности граждан и русского «авось».
«Обязательной вакцинации нет, есть призыв к вакцинации, и есть попытка создать безопасные зоны для жителей Москвы. Безопасные зоны – это зоны, в которых находятся люди, не несущие заразу. Это люди вакцинированные, переболевшие. Я здесь не вижу никакой обязательной вакцинации. Конечно, возникает какое-то давление, но это не диктат. Это вынуждает людей задуматься об общественной безопасности. Эти меры вполне адекватные, разумные. Во всем мире так и происходит, и гораздо жестче происходит. В данном случае это вопрос к населению нашей страны, которому была обеспечена возможность вакцинироваться и крайне лояльное спокойное отношение к личному выбору. В итоге мы получили ситуацию, когда люди не осознали серьезность угрозы и необходимость вакцинироваться. Государство вынуждено принимать меры. Я думаю, это просто российский менталитет «на авось», мы в принципе мало рассчитываем на науку, медицину, больше рассчитываем на судьбу. Иногда это чревато», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Богомолов также рассказал, что ранее уже переболел коронавирусом, а на данный момент находится «в процессе вакцинации».
COVID-ограничения в столице становятся все строже. С 28 июня вход в рестораны и кафе будет осуществляться только по специальному QR-коду. Как рассказал журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, получить его смогут лишь те, у кого есть прививка или свидетельство о том, что человек переболел в течение последних шести месяцев. Остальным придется предъявить результаты свежего ПЦР-теста.
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