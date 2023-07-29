«Споем любимые песни». Коллективы Сукачёва не отказались от планов из-за болезни музыканта

Организаторы концерта пригласили всех желающих и пообещали свободный вход. А всем, кто захочет, вернут деньги за купленные ранее билеты.

Одновременно другая команда Сукачёва, который стал постановщиком-режиссером, продолжает работать над спектаклем «САШАШИШИН». Его премьера пройдет в ДК Горбунова в Москве. В основе пьесы роман Александры Николаенко «Убить Бобрыкина. История одного убийства». Главный герой пьесы и романа – аутист Саша Шишин.

Гарик Сукачёв обязуется поставить спектакль к концу ноября. Фрагменты из жизни главных героев воплотят актёры театра «Современник», которые будут играть на сцене вместе с кукольными героями, котрыми будут управлять артисты Центрального кукольного театра имени Образцова. Это будет первая совместная постановка двух московских театров.

По словам режиссера, роман нелинейный и фантасмагоричный, поэтому собрать в формате спектакля настоящее и флэшбеки из прошлого главных героев было непростой режиссёрской задачей.