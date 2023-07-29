«Споем любимые песни». Коллективы Сукачёва не отказались от планов из-за болезни музыканта

Несмотря на госпитализацию музыканта и режиссера Гарика Сукачёва, его команды решили сыграть концерт в Карелии в новом формате и продолжать репетиции спектакля «САШАШИШИН».



Рок-музыкант Гарик Сукачёв госпитализирован. Соответствующая информация опубликована на официальной странице композитора и певца в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 29 июля. Несмотря на госпитализацию музыканта, его концерт в Рускеала на Хуторе Елки в Карелии состоится «в неожиданном формате «Народное караоке», говорится в Telegram-канале исполнителя.

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Подробностей о самочувствии Сукачёва пока нет. Известно только, что госпитализация оказалась вынужденной из-за ухудшения здоровья.

Первоначально коллектив «звезды» собирался отменить концерт, но вскоре уже в Telegram сообщил, что концерт в Карелии все-таки пройдет.

«Весь наш оркестр и техническая группа на месте, все готовы играть для вас. Мы хотим, чтобы вы провели этот вечер достойно, и сделаем для этого все возможное! Надеемся, что вы тоже нас поддержите и мы споем вместе наши любимые песни: «Дорожная», «Ольга», «А я милого узнаю по походке», «Бабушка» и другие», – сообщила команда Гарика Сукачева.

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Организаторы концерта пригласили всех желающих и пообещали свободный вход. А всем, кто захочет, вернут деньги за купленные ранее билеты.

Одновременно другая команда Сукачёва, который стал постановщиком-режиссером, продолжает работать над спектаклем «САШАШИШИН». Его премьера пройдет в ДК Горбунова в Москве. В основе пьесы роман Александры Николаенко «Убить Бобрыкина. История одного убийства». Главный герой пьесы и романа – аутист Саша Шишин.

Гарик Сукачёв обязуется поставить спектакль к концу ноября. Фрагменты из жизни главных героев воплотят актёры театра «Современник», которые будут играть на сцене вместе с кукольными героями, котрыми будут управлять артисты Центрального кукольного театра имени Образцова. Это будет первая совместная постановка двух московских театров.

По словам режиссера, роман нелинейный и фантасмагоричный, поэтому собрать в формате спектакля настоящее и флэшбеки из прошлого главных героев было непростой режиссёрской задачей.

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«Если говорить о самой пьесе, то она живёт абсолютно своей жизнью, и не так, как живёт роман», - сообщил Сукачёв.

Он подчеркнул, что работает над лиричной историей, которой, по сути, в романе нет.

Именно в ДК Горбунова идет подготовительный этап для перехода артистов на подмостки театра «Современник».

«Максимально всё, что мы можем сделать до того, как мы придем в «Современник» в сентябре, мы хотим сделать здесь. Это и хореографические, и иллюзионные номера», — цитируют «Известия» Сукачёва.

В Театре кукол имени Образцова готовят также готовят персонажей для постановки. Репеции проходят с «дублерами» кукол.

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Также стало известно, постановка будет сопровождаться множеством спецэффектов. Для зрителей прозвучит музыка Петра Налича, а хореографические номера подготовят Егор Дружинин и Павел Брюн.

Ранее Гарик Сукачев рассказал, что никогда не собирался уезжать из России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Игорь Сукачев / Екатерина Головина
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