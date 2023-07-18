Гарик Сукачев назвал проект «Я остаюсь» своей гражданской позицией
Музыкант Гарик Сукачев назвал проект «Я остаюсь» своей гражданской позицией. Об этом рокер рассказал в беседе с РИА Новости.
В июле 2022 года Сукачев объединил более 20 артистов, которые записали композицию основателя группы «Черный обелиск» Анатолия Крупнова «Я остаюсь», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В проекте приняли участие Сергей Шнуров, Владимир Шахрин, Александр Ф. Скляр, Олег Гаркуша, Сергей Галанин, Сергей Чиграков, группа «25/17», Андрей Князев, Светлана Сурганова и другие.
Говоря об этой работе, Сукачев подчеркнул, что она отражает его личную позицию.
«Сами видите, я здесь, занимаюсь своим делом — в своей стране, в своем городе, со своим народом. А как иначе? Где родился, там и пригодился», — отметил музыкант.
При этом рокер поделился, что сейчас его основные творческие мысли посвящены театру: Сукачев готовит для театра «Современник» спектакль «Сашашишин», основанный на романе Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». Музыкант выступит в качестве режиссера-постановщика. Ожидается, что зрители смогут увидеть постановку в ноябре.
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