Гарик Сукачев назвал проект «Я остаюсь» своей гражданской позицией

В июле 2022 года Сукачев объединил более 20 артистов, которые записали композицию основателя группы «Черный обелиск» Анатолия Крупнова «Я остаюсь», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В проекте приняли участие Сергей Шнуров, Владимир Шахрин, Александр Ф. Скляр, Олег Гаркуша, Сергей Галанин, Сергей Чиграков, группа «25/17», Андрей Князев, Светлана Сурганова и другие.

Говоря об этой работе, Сукачев подчеркнул, что она отражает его личную позицию.

«Сами видите, я здесь, занимаюсь своим делом — в своей стране, в своем городе, со своим народом. А как иначе? Где родился, там и пригодился», — отметил музыкант.

При этом рокер поделился, что сейчас его основные творческие мысли посвящены театру: Сукачев готовит для театра «Современник» спектакль «Сашашишин», основанный на романе Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». Музыкант выступит в качестве режиссера-постановщика. Ожидается, что зрители смогут увидеть постановку в ноябре.

