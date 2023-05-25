Гарик Сукачев объявил об отмене концертов в Самаре и Оренбурге
Рок-музыкант Гарик Сукачев сообщил об отмене своих концертов в Самаре и Оренбурге. В соцсети VK он уточнил, что выступление в Самаре переносится на 10 ноября 2023 года. Все билеты будут действительны на новую дату, обменивать их не требуется. Желающие сдать билеты, могут сделать это по месту приобретения до 9 июня.
Концерт в Оренбурге отменен «по техническим причинам», говорится в сообщении. Деньги за уже приобретенные билеты будут возвращены.
Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в своём Telegram-канале сообщила, что упала на лестнице в своем доме и получила травму позвоночника, из-за чего коллектив был вынужден перенести концерт в Бишкеке, запланированный на 21 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru