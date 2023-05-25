Гарик Сукачев объявил об отмене концертов в Самаре и Оренбурге

Рок-музыкант Гарик Сукачев сообщил об отмене своих концертов в Самаре и Оренбурге. В соцсети VK он уточнил, что выступление в Самаре переносится на 10 ноября 2023 года. Все билеты будут действительны на новую дату, обменивать их не требуется. Желающие сдать билеты, могут сделать это по месту приобретения до 9 июня.