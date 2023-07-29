Гарик Сукачёв оказался в больнице
Рок-музыкант Гарик Сукачёв госпитализирован. Соответствующая информация опубликована на официальной странице композитора и певца в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 29 июля.
Причиной госпитализации стало ухудшение состояния здоровья Сукачёва.
«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате "Народное караоке". <...> С уважением, команда Гарика Сукачева», — цитирует публикацию Tekegram-канал «Радиоточка НСН».
Несмотря на госпитализацию музыканта, его концерт в Рускеала на Хуторе Елки в Карелии состоится «в неожиданном формате «Народное караоке», говорится в Telegram-канале исполнителя.
«Весь наш оркестр и техническая группа на месте, все готовы играть для вас. Мы хотим, чтобы вы провели этот вечер достойно, и сделаем для этого все возможное!» - отмечается в сообщении команды Гарика Cукачёва.
Организаторы концерта пообещали свободный вход для всех желающих, а также - возврат ранее купленных билетов.
Ранее стало известно, что Гарик Сукачев совместно с Ольгой Погодиной написали пьесу «САШАШИШИН», в основе которой роман Александры Николаенко «Убить Бобрыкина. История одного убийства». Главный герой пьесы и романа – аутист Саша Шишин. Гарик Сукачев в качестве режиссера-постановщика обязался поставить спектакль к концу ноября.
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