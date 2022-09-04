«Горбушка» получила второе дыхание
Московский рок-фестиваль снова состоялся на площадке легендарного ДК «Горбушка». На трех площадках выступили 18 музыкальных команд: «Алиса», «Черный кофе», «Пилот», проект «Горшенев», «Зверобой», «Вадим Степанцов и Мастодонт», «Акустический лес» и другие, пишут «Известия».
При этом сами музыканты по-разному высказываются о возможности «второго пришествия» русского рока.
Так, по мнению основателя группы «Ва-БанкЪ» Александра Скляра, «расцвет русской рок-музыки уже позади, но на смену приходят другие течения, направления, которые так или иначе оглядываются на то, что было сделано раньше, но движутся в своем направлении».
По мнению Сергея Бобунца из «Смысловых галлюцинаций», рок-концерты не заменит ничто.
«Это то, что дает тебе здоровье, силы, хорошее настроение. Это лучший сеанс психотерапии, всегда выходишь другим человеком, освеженным, поэтому надо ходить на концерты обязательно», — заявил лидер группы.
А Гарик Сукачев считает возрождение рок-концертов отличным проектом и пожелал «Горбушке» удачи, напомнив, что ДК в 80-х и 90-х годах был культовым местом.
«Замечательно, что фестиваль возрождается. Это такое знаковое место для молодежи 90-х, которая давно уже не молодежь», — напомнил музыкант.
Ранее фестиваль «Наши в городе», впервые прошедший 2 июля в Новокузнецке и собравший 50 тысяч человек, установил концертный рекорд лета и передал эстафету Нижнему Тагилу.
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