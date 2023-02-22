Спилберг получил на Берлинале почётного «Золотого медведя»
Американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист Стивекн Спилберг получил почётного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф, сообщает Deadline.
Награду ему вручил солист группы U2 Боно в рамках 73-го Берлинского международного фестиваля.
Спилберг отметил, что в свои 76 лет знает о кинопроизводстве гораздо больше, чем в 25, когда снял свой первый полнометражный фильм, однако ощущения и эмоции от процесса у него всё такие же.
«Переживания, сомнения и страхи, мучавшие меня, когда я приступил к работе над «Дуэлью», на протяжении 50 лет были такими же яркими — словно бы время остановилось», — заключил кинорежиссёр.
Ранее фильм Спилберга «Фабельманы» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм», сообщает НСН.
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