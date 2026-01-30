Путин: Экспорт вооружений РФ за год превысил $15 миллиардов

Россия по итогам прошлого года поставила продукцию военного назначения более чем в 30 стран, а общий объем выручки превысил $15 миллиардов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, сообщает Кремль.

Глава государства отметил, что показатели экспорта остаются значимыми, а в ближайшие годы планируется их дальнейший рост. По его словам, в соответствии с утверждаемым планом на 2026 год объемы военного экспорта должны существенно увеличиться.

Путин рассказал о сумме контрактов на экспорт оружия из РФ

Путин также сообщил, что в рамках федерального проекта «Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами» на 2026-2028 годы предусмотрено введение дополнительных мер государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Президент подчеркнул, что эффективное использование финансовых и иных механизмов поддержки имеет ключевое значение для наращивания экспортного потенциала отрасли, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ВооружениеЭкспортВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры