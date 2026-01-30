Путин: Экспорт вооружений РФ за год превысил $15 миллиардов
Россия по итогам прошлого года поставила продукцию военного назначения более чем в 30 стран, а общий объем выручки превысил $15 миллиардов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, сообщает Кремль.
Глава государства отметил, что показатели экспорта остаются значимыми, а в ближайшие годы планируется их дальнейший рост. По его словам, в соответствии с утверждаемым планом на 2026 год объемы военного экспорта должны существенно увеличиться.
Путин также сообщил, что в рамках федерального проекта «Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами» на 2026-2028 годы предусмотрено введение дополнительных мер государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Президент подчеркнул, что эффективное использование финансовых и иных механизмов поддержки имеет ключевое значение для наращивания экспортного потенциала отрасли, передает «Радиоточка НСН».
