Путин: Экспорт вооружений РФ за год превысил $15 миллиардов

Россия по итогам прошлого года поставила продукцию военного назначения более чем в 30 стран, а общий объем выручки превысил $15 миллиардов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, сообщает Кремль.

Глава государства отметил, что показатели экспорта остаются значимыми, а в ближайшие годы планируется их дальнейший рост. По его словам, в соответствии с утверждаемым планом на 2026 год объемы военного экспорта должны существенно увеличиться.