Стивен Спилберг раскритиковал стриминговые платформы. Об этом сообщает The Independent. По словам режиссера, новые «громкие» фильмы, которые не показывают в кинотеатрах, а размещают на стриминговых сервисах, вынуждают страдать создателей кинокартин.

«Пандемия предоставила стриминговым платформам возможность поднять свои подписки до рекордного уровня, а также бросить некоторых из моих лучших друзей-режиссеров под автобус, поскольку их фильмы бесцеремонно не выпускались в кинотеатрах», — сказал Спилберг.