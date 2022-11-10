Спилберг раскритиковал стриминговые платформы

Стивен Спилберг раскритиковал стриминговые платформы. Об этом сообщает The Independent. По словам режиссера, новые «громкие» фильмы, которые не показывают в кинотеатрах, а размещают на стриминговых сервисах, вынуждают страдать создателей кинокартин.

«Пандемия предоставила стриминговым платформам возможность поднять свои подписки до рекордного уровня, а также бросить некоторых из моих лучших друзей-режиссеров под автобус, поскольку их фильмы бесцеремонно не выпускались в кинотеатрах», — сказал Спилберг.

СМИ: Американский театр в Москве подал в суд на Стивена Спилберга

Он выразил надежду на то, что зрители буду посещать премьеры новых проектов в кинотеатрах.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в октябре стало известно, что Московский американский театр подал иск против режиссера Стивена Спилберга. Соответствующий документ был направлен продюсером учреждения Александром N (Ширяевым) в Центральный суд Южной Калифорнии. Сообщается, что режиссер прекратил поддержку театра из-за спецоперации, оставив труппу, состоящую из 50 человек, без контрактов, площадок и инвесторов.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КинотеатрыКинотеатрРежиссерСаша Спилберг
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