Спилберг раскритиковал стриминговые платформы
Стивен Спилберг раскритиковал стриминговые платформы. Об этом сообщает The Independent. По словам режиссера, новые «громкие» фильмы, которые не показывают в кинотеатрах, а размещают на стриминговых сервисах, вынуждают страдать создателей кинокартин.
«Пандемия предоставила стриминговым платформам возможность поднять свои подписки до рекордного уровня, а также бросить некоторых из моих лучших друзей-режиссеров под автобус, поскольку их фильмы бесцеремонно не выпускались в кинотеатрах», — сказал Спилберг.
Он выразил надежду на то, что зрители буду посещать премьеры новых проектов в кинотеатрах.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в октябре стало известно, что Московский американский театр подал иск против режиссера Стивена Спилберга. Соответствующий документ был направлен продюсером учреждения Александром N (Ширяевым) в Центральный суд Южной Калифорнии. Сообщается, что режиссер прекратил поддержку театра из-за спецоперации, оставив труппу, состоящую из 50 человек, без контрактов, площадок и инвесторов.
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