Путин провел в Москве встречу с секретарем Совбеза Ирана

16 января Путин по телефону обсудил обстановку в республике с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе разговора стороны отметили заинтересованность в скорейшем снижении напряженности вокруг Ирана и в разрешении всех сопутствующих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.

Протесты, вызванные недовольством экономической ситуацией, начались в Иране в конце декабря. В период беспорядков в стране временно отключались интернет и мобильная связь. 16 января агентство Reuters со ссылкой на правозащитные организации и местных жителей сообщило, что иранским властям удалось подавить протесты. По словам не названного иранского чиновника, в ходе протестов погибли не менее 5 тысяч человек, включая 500 представителей силовых структур. По данным властей Ирана, пострадали 250 школ, около 90 религиозных учебных заведений и 300 мечетей, передает «Радиоточка НСН».

