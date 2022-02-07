«Так жестко о чекистах еще не говорили»: Член жюри «Белого слона» о выборе лучшего фильма

Кинокритик, бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, член экспертного совета кинопремии «Белый слон» Виктор Матизен в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что с самого начала разглядел в работе Наташи Меркуловой и Алексея Чупова фильм года.

Накануне состоялась церемония вручения наград Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый Слон» - лучшим фильмом жюри признало картину Меркуловой и Чупова «Капитан Волконогов бежал» о капитане НКВД, который участвует в пытках, а потом сам оказывается «врагом народа». Премию как лучший режиссер получила Кира Коваленко за фильм «Разжимая кулаки».



«Мне не было трудно, мне вообще никогда не бывает трудно отобрать фильмы. Я смотрю фильмы на протяжении года, и к концу года уже имею определенное мнение относительно того, какой фильм лучший. Иногда приходится подумать над отдельными номинациями, но какой лучший фильм – никакого сомнения не было. Я с самого начала понял, что это лучший фильм года: никто еще так жестко и так страшно не говорил о чекистах, как в этом фильме. Я очень рад, что мои коллеги в большинстве присудили ему главный приз», - отметил Матизен.

Также кинокритик порадовался за выдающиеся результаты молодого режиссера Киры Коваленко и отдельно отметил работу Алексея Германа-младшего.