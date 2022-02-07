«Так жестко о чекистах еще не говорили»: Член жюри «Белого слона» о выборе лучшего фильма
Кинокритик Виктор Матизен признался, что с самого начала увидел в картине «Капитан Волконогов бежал» победителя премии.
Кинокритик, бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, член экспертного совета кинопремии «Белый слон» Виктор Матизен в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что с самого начала разглядел в работе Наташи Меркуловой и Алексея Чупова фильм года.
Накануне состоялась церемония вручения наград Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый Слон» - лучшим фильмом жюри признало картину Меркуловой и Чупова «Капитан Волконогов бежал» о капитане НКВД, который участвует в пытках, а потом сам оказывается «врагом народа». Премию как лучший режиссер получила Кира Коваленко за фильм «Разжимая кулаки».
«Мне не было трудно, мне вообще никогда не бывает трудно отобрать фильмы. Я смотрю фильмы на протяжении года, и к концу года уже имею определенное мнение относительно того, какой фильм лучший. Иногда приходится подумать над отдельными номинациями, но какой лучший фильм – никакого сомнения не было. Я с самого начала понял, что это лучший фильм года: никто еще так жестко и так страшно не говорил о чекистах, как в этом фильме. Я очень рад, что мои коллеги в большинстве присудили ему главный приз», - отметил Матизен.
Также кинокритик порадовался за выдающиеся результаты молодого режиссера Киры Коваленко и отдельно отметил работу Алексея Германа-младшего.
«Я также доволен, что фильм Киры Коваленко собрал значительные награды – за сценарий, за режиссуру. Это классная работа молодой женщины на актуальную тему. Фильм Алексея Германа (картина «Дело». - прим. НСН) мне очень понравился – там очень четкая режиссура, интересное содержание, тоже очень хорошая работа», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Из-за коронавируса церемония прошла в гибридном формате — примерно половина лауреатов принимали поздравления по видеосвязи.
Лучшим документальным фильмом кинокритики признали «Расторгуева» Евгении Останиной, лучшей из анимационных лент — «Жизнь-паскуду» Варвары Яковлевой, лучшим полнометражным игровым дебютом — «Дунай» Любови Мульменко.
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