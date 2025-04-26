Овечкин поднялся на 13 место по голам в истории Кубка Стэнли
Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 145 (75+70) очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги за всю карьеру.
Спортсмен достиг этого показателя, забросив шайбу в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаль Канадиенс». Овечкин смог выйти на чистое 35-е место по количеству очков в Кубке Стэнли, хоккеист отстает на одно очко от американца Майка Модано (146 очков).
Кроме того, Александр Овечкин занял 13-е место по числу заброшенных шайб в плей-офф. Игрока опережает канадец Марио Лемье с 76 голами.
Ранее российский хоккеист установил исторический рекорд, забросив 895 шайб в НХЛ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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