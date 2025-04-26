СМИ: Трамп встретится в Риме с Мелони, Стармером и Зеленским
Президент США Дональд Трамп, который прибыл в Рим для участия в похоронах папы римского Франциска, проведет встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет La Repubblica.
По данным газеты, пребывание американского политика в городе ограничено 15 часами. Официальная программа визита Трампа свидетельствует о том, что он покинет Рим по завершении заупокойной мессы в Ватикане.
Предположительно, президент США встретится с украинским коллегой около 09:00 мск в резиденции посла Штатов на вилле «Таверна», где остановился Трамп.
Ранее Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной развивается успешно.
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