СМИ: Депутат Ленобласти пострадал при взрыве снаряда времен ВОВ

Депутат Ленобласти Игорь Печура пострадал при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны в Петровской даче. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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По данным источника, политический деятель чуть не лишился рук и ног. Известно, что его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В медучреждении у 45-летнего депутата диагностировали неполную ампутацию нескольких пальцев на левой руке, кисти правой руки и двух ног. У пострадавшего также выявили ожог сетчатки. В настоящий момент врачи проводят Печуре операцию.

Согласно информации из Сети, депутат занимается раскопками и поисками артефактов. В своих социальных сетях Печура рассказывает о старинных находках и публикует их фото.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ленобласти из-за гололеда столкнулись более 10 автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости
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