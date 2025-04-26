СМИ: Депутат Ленобласти пострадал при взрыве снаряда времен ВОВ

По данным источника, политический деятель чуть не лишился рук и ног. Известно, что его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В медучреждении у 45-летнего депутата диагностировали неполную ампутацию нескольких пальцев на левой руке, кисти правой руки и двух ног. У пострадавшего также выявили ожог сетчатки. В настоящий момент врачи проводят Печуре операцию.

Согласно информации из Сети, депутат занимается раскопками и поисками артефактов. В своих социальных сетях Печура рассказывает о старинных находках и публикует их фото.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ленобласти из-за гололеда столкнулись более 10 автомобилей.