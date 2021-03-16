«Плыви, Слон, плыви!» Кинокритики переругались из-за Навального
Владимир Матизен и Кирилл Разлогов поспорили в эфире НСН о художественных достоинствах фильмов оппозиционера.
Экспертный совет кинопремии «Белый слон» решил дать спецприз оппозиционеру Алексею Навальному за серию «новаторских документальных фильмов-расследований», после чего Гильдия киноведов и кинокритиков вышла из состава учредителей кинопремии.
Чтобы разобраться в причинах кинематографического скандала, НСН пообщалась со всеми участниками громких событий.
Так, кинокритик Виктор Матизен рассказал телеграм-каналу «Радиоточка НСН», на каких основаниях экспертный совет кинопремии «Белый слон» присудил спецприз Навальному за его фильмы-расследования:
«Достаточным основанием признания у работ Навального художественной ценности является тот факт, что 41 член экспертного совета премии из 55 проголосовали за эту премию. Уже сама по себе оценка профессионалов чего-то стоит. Если же говорить о достоинствах его фильма, то разговор отравленного с отравителем – абсолютно необыкновенное документальное кино, схваченное в один момент и тут же зафиксированное. Это просто событие! Никакие разговоры пранкеров в подметки не годятся этой картине, где работают не только главный герой, он же интервьюер, совершенно потрясающе проведен тонкий диалог, мастерски. Реакция окружающих, которые сидят рядом в комнате, где производилась съемка, и не могут скрыть своих эмоций. Это производит необыкновенное впечатление. Фильм Навального – это гражданское кино. Этот фильм по своему масштабу превзошел все – 115 миллионов зрителей за неделю просмотров – ничего себе! Никакие другие фильмы просто в подметки ему не годятся. И когда Никита Сергеевич Михалков вякает о том, что это не документальное кино, то я его спрашиваю: «А сколько, Никита, собрали твои последние фильмы? Этот ты уже перестал быть режиссером, а Навальный им стал», - заявил Матизен.
Категорически с ним не согласен президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, который не видит в творчестве Навального никакой художественной ценности:
«На мой взгляд, эти фильмы – не произведение искусства, а публицистика. На номинацию «Событие года» выдвинули фильм с разговором Навального со своим предполагаемым отравителем. Я не касаюсь вопроса достоверности, но это произведение произвело сильное впечатление на моих коллег, хотя считать это событием года довольно странно. Этот фильм – всего лишь некое высказывание», - заявил Разлогов "Радиоточке НСН", допуская, что каждый имеет полное право на альтернативную точку зрения.
Видимо, сохраняя свое право на иную точку зрения, гильдия киноведов и кинокритиков и вышла из состава учредителей премии «Белый слон» сразу после скандального спецприза Навальному. Кирил Разлогов рассказал «Радиоточке НСН», как это было:
«Причина выхода была в том, что экспертный совет премии «Белый слон» отказался подчиниться правилу союза кинематографистов, что только члены союза могут быть в составе экспертного совета. Они также отказались проверить голосование общим голосованием членов гильдии. Я считаю, что если мы даем премию от имени гильдии, то логично, чтобы мы ее поддержали. Но с нами не согласились, идея общего опроса членов гильдии была отклонена и была отвергнута любая идея контроля над тем, что делает экспертный совет. Они попросили отпустить «Белого слона» в свободное плавание – мы их отпустили. Я считаю, что никому это на пользу не пойдет», - признался Разлогов.
«Белый слон» — российская кинопремия. До последнего скандала с Навальным, вручалась гильдией киноведов и кинокритиков России.
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