«Плыви, Слон, плыви!» Кинокритики переругались из-за Навального

Категорически с ним не согласен президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, который не видит в творчестве Навального никакой художественной ценности:

«На мой взгляд, эти фильмы – не произведение искусства, а публицистика. На номинацию «Событие года» выдвинули фильм с разговором Навального со своим предполагаемым отравителем. Я не касаюсь вопроса достоверности, но это произведение произвело сильное впечатление на моих коллег, хотя считать это событием года довольно странно. Этот фильм – всего лишь некое высказывание», - заявил Разлогов "Радиоточке НСН", допуская, что каждый имеет полное право на альтернативную точку зрения.

Видимо, сохраняя свое право на иную точку зрения, гильдия киноведов и кинокритиков и вышла из состава учредителей премии «Белый слон» сразу после скандального спецприза Навальному. Кирил Разлогов рассказал «Радиоточке НСН», как это было:

«Причина выхода была в том, что экспертный совет премии «Белый слон» отказался подчиниться правилу союза кинематографистов, что только члены союза могут быть в составе экспертного совета. Они также отказались проверить голосование общим голосованием членов гильдии. Я считаю, что если мы даем премию от имени гильдии, то логично, чтобы мы ее поддержали. Но с нами не согласились, идея общего опроса членов гильдии была отклонена и была отвергнута любая идея контроля над тем, что делает экспертный совет. Они попросили отпустить «Белого слона» в свободное плавание – мы их отпустили. Я считаю, что никому это на пользу не пойдет», - признался Разлогов.

«Белый слон» — российская кинопремия. До последнего скандала с Навальным, вручалась гильдией киноведов и кинокритиков России.

