ВС РФ: Из-за атак ВСУ не удается спасти иконы после пожара в Новом Иерусалиме

В Белгородкой области пока не удается спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки ВСУ на храм «Новый Иерусалим», в связи с постоянной угрозой очередных обстрелов с украинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей группировки войск «Север» ВС России.

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Согласно информации источника, работы на месте пожара начнутся после стабилизации ситуации и остановки целенаправленных обстрелов ВСУ.

Ранее представитель епархии Федор Клюйко сообщил «Известиям», что в Белгородской области 24 апреля загорелся деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим» после сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ. В результате ЧП деревянный комплекс полностью сгорел. Позднее в Белгородской митрополии РПЦ объявили, что объект будет восстановлен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХрамыОбстрелПожарВСУБелгородская область

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