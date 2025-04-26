ВС РФ: Из-за атак ВСУ не удается спасти иконы после пожара в Новом Иерусалиме
В Белгородкой области пока не удается спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки ВСУ на храм «Новый Иерусалим», в связи с постоянной угрозой очередных обстрелов с украинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей группировки войск «Север» ВС России.
Согласно информации источника, работы на месте пожара начнутся после стабилизации ситуации и остановки целенаправленных обстрелов ВСУ.
Ранее представитель епархии Федор Клюйко сообщил «Известиям», что в Белгородской области 24 апреля загорелся деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим» после сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ. В результате ЧП деревянный комплекс полностью сгорел. Позднее в Белгородской митрополии РПЦ объявили, что объект будет восстановлен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- ВС РФ: Из-за атак ВСУ не удается спасти иконы после пожара в Новом Иерусалиме
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