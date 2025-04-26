СМИ: Под Брянском боеприпас ВСУ уничтожил дом родителей лыжника Большунова

В Брянской области в селе Подывотье Севского района в результате попадания боеприпаса ВСУ был разрушен дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона, лыжника Александра Большунова. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Известно, что днем 25 апреля украинская сторона обстреляла село Подывотье осколочным боеприпасом. В результате атаки дом родителей известного спортсмена полностью сгорел. По предварительным данным, до этого семья лыжника успела покинуть населенный пункт.

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Александру Большунову 28 лет. Он выиграл три золотые медали на Играх в Пекине. Он также является чемпионом мира в скиатлоне 2021 года, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

Ранее представители группировки войск «Север» ВС России сообщили, что в Белгородской области в связи с постоянной угрозой новых обстрелов с украинской стороны пока не удается спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки ВСУ на храм «Новый Иерусалим», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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