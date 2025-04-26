СМИ: Под Брянском боеприпас ВСУ уничтожил дом родителей лыжника Большунова

В Брянской области в селе Подывотье Севского района в результате попадания боеприпаса ВСУ был разрушен дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона, лыжника Александра Большунова. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Известно, что днем 25 апреля украинская сторона обстреляла село Подывотье осколочным боеприпасом. В результате атаки дом родителей известного спортсмена полностью сгорел. По предварительным данным, до этого семья лыжника успела покинуть населенный пункт.