В Тбилиси началась церемония прощания со скульптором Церетели

Гроб с телом скульптора привезли из Москвы в Тбилиси, где в Музее современного искусства прошла гражданская панихида. Его помощник Сергей Шагулашвили говорил, что Церетели похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Зураб Церетели умер в ночь на 22 апреля из-за остановки сердца. Скульптору был 91 год.

Ранее народный художник России, скульптор Салават Щербаков в интервью НСН рассказал, что Церетели был открытым к людям и разным направлениям в искусстве, его последователям нужно продолжать его путь, а не просто сохранить работы великого автора.