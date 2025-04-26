В Тбилиси началась церемония прощания со скульптором Церетели

В Грузии в Тбилиси в церкви Божьей Матери началась церемония прощания со скульптором Зурабом Церетели. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, после завершения отпевания примерно в 13:00 часов по московскому времени пройдет церемония похорон.

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Гроб с телом скульптора привезли из Москвы в Тбилиси, где в Музее современного искусства прошла гражданская панихида. Его помощник Сергей Шагулашвили говорил, что Церетели похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Зураб Церетели умер в ночь на 22 апреля из-за остановки сердца. Скульптору был 91 год.

Ранее народный художник России, скульптор Салават Щербаков в интервью НСН рассказал, что Церетели был открытым к людям и разным направлениям в искусстве, его последователям нужно продолжать его путь, а не просто сохранить работы великого автора.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ГрузияКультураТбилисиПрощаниеЗураб Церетели

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