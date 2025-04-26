Трамп: Основные моменты сделки по Украине согласованы
Основные моменты сделки по Украине согласованы. Об этом на своей станице в одной из соцсетей написал американский президент Дональд Трамп.
Он заметил, что сторонам конфликта необходимо встретиться на высоком уровне. Трамп также призвал немедленно остановить кровопролитие.
25 апреля в Кремле прошла встреча российского президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Позже помощник главы РФ Юрий Ушаков объявил, что в результате переговоров позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов сблизились.
Ранее Дональд Трамп заявил, что надеется на немедленное подписание соглашения по редкоземельным металлам с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru