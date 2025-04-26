Трамп: Основные моменты сделки по Украине согласованы

Он заметил, что сторонам конфликта необходимо встретиться на высоком уровне. Трамп также призвал немедленно остановить кровопролитие.

25 апреля в Кремле прошла встреча российского президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Позже помощник главы РФ Юрий Ушаков объявил, что в результате переговоров позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов сблизились.

Ранее Дональд Трамп заявил, что надеется на немедленное подписание соглашения по редкоземельным металлам с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает RT.