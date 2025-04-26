Делегация РФ прибыла в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска
Российская делегация прибыла в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска. Об этом сообщает издание «KP.RU».
Траурная церемония пройдет 26 апреля. На мероприятие уже прибыли действующий президент США Дональд Трамп и бывший американский лидер Джо Байден.
Российского президента Владимира Путина на похоронах не будет. Россию на церемонии представит министр культуры Ольга Любимова.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля. Ему было 88 лет. В пресс-службе Святого Престола сообщили, что причиной смерти религиозного деятеля стал инсульт, после которого последовал сердечно-сосудистый коллапс.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что похороны Папы Римского Франциска состоятся по упрощенной процедуре, изменится традиционный ритуал.
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