Делегация РФ прибыла в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска

Российская делегация прибыла в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска. Об этом сообщает издание «KP.RU».

Траурная церемония пройдет 26 апреля. На мероприятие уже прибыли действующий президент США Дональд Трамп и бывший американский лидер Джо Байден.

Российского президента Владимира Путина на похоронах не будет. Россию на церемонии представит министр культуры Ольга Любимова.

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Папа Римский Франциск скончался 21 апреля. Ему было 88 лет. В пресс-службе Святого Престола сообщили, что причиной смерти религиозного деятеля стал инсульт, после которого последовал сердечно-сосудистый коллапс.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что похороны Папы Римского Франциска состоятся по упрощенной процедуре, изменится традиционный ритуал.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВатиканРелигияРоссияПохороныПапа Римский Франциск

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