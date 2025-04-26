Делегация РФ прибыла в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска

Российская делегация прибыла в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска. Об этом сообщает издание «KP.RU».

Траурная церемония пройдет 26 апреля. На мероприятие уже прибыли действующий президент США Дональд Трамп и бывший американский лидер Джо Байден.

Российского президента Владимира Путина на похоронах не будет. Россию на церемонии представит министр культуры Ольга Любимова.