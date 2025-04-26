Три пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле
Маршрутный автобус столкнулся с кроссовером в Барнауле, пострадали три пассажира. Об этом сообщает управление МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в 10:50 (06:50 мск) на улице Малахова столкнулись автобус Yutong городского маршрута 35 под управлением водителя 1987 года рождения и Toyota Rav 4 под управлением мужчины 1967 г.р.
«В результате ДТП водителю Toyota и двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь на месте происшествия, один пассажир автобуса доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в главке МВД.
По факту инцидента проводится проверка.
Ранее в Пермском крае столкнулись автомобили LADA Granta и Range Rover, погибли три человека, еще двое пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru