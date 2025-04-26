Три пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле

Маршрутный автобус столкнулся с кроссовером в Барнауле, пострадали три пассажира. Об этом сообщает управление МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в 10:50 (06:50 мск) на улице Малахова столкнулись автобус Yutong городского маршрута 35 под управлением водителя 1987 года рождения и Toyota Rav 4 под управлением мужчины 1967 г.р.

«В результате ДТП водителю Toyota и двум пассажирам автобуса оказана медицинская помощь на месте происшествия, один пассажир автобуса доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в главке МВД.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Пермском крае столкнулись автомобили LADA Granta и Range Rover, погибли три человека, еще двое пострадали.

