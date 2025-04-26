В России выявили еще один случай заболевания холерой

Еще один случай заболевания холерой выявили у жителя Воронежской области, признаков болезни у него нет. Об этом заявили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Как отметили в ведомстве, пациент прилетел из Индии в Москву 21 апреля. Ранее холеру выявили у прибывшего тем же рейсом жителя Московской области. После обнаружения первого случая заболевания специалисты установили круг всех контактных лиц в 33 регионах РФ, в том числе пассажиров, прилетевших этим же бортом. В ходе обследования контактных удалось быстро выявить холеру у второго заболевшего.

«Пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики», - указали в Роспотребнадзоре.

Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, лица, с которыми контактировал больной, взяты под медицинское наблюдение. Ни у кого из них нет симптомов болезни.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова рассказала в пресс-центре НСН, что вспышки холеры происходят в регионах, где расположены водные объекты, заболевание передается фекально-оральным путем.

