Стали известны лауреаты премии кинокритиков «Белый Слон»
Церемония вручения наград Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый Слон» по итогам 2021 года состоялась 6 февраля на территории арт-пространства Artplay. Об этом сообщает координационная группа премии.
Профессиональный кинокритический приз в главной категории – лучший фильм – получила картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Занятый в этом проекте актер Юрий Борисов получил награду за лучшую главную мужскую роль, а актриса Наталья Кудряшова — за лучшую женскую роль второго плана.
Еще одним триумфатором «Белого Слона» стала лента Киры Коваленко «Разжимая кулаки»: фильм забрал призы в номинациях «Лучшая режисерская работа», «Лучший сценарий» (сценаристы Кира Коваленко и Антон Яруш при участии Любови Мульменко), «Лучшая главная женская роль» (Милана Агузарова).
Кроме того, два «Белых Слона» — за лучшую операторскую работу и лучшую музыку к фильму — получила картина Александра Зельдовича «Медея».
Лучшим документальным фильмом кинокритики признали «Расторгуева» Евгении Останиной, лучшей из анимационных лент — «Жизнь-паскуду» Варвары Яковлевой, лучшим полнометражным игровым дебютом — «Дунай» Любови Мульменко.
Кроме того, премию за лучшую короткометражку получил фильм «Почти весна» (режиссер Настя Коркия), за лучший сериал — проект «Пингвины моей мамы» (режиссер Наталия Мещанинова, продюсеры Александр Плотников, Борис Хлебников, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Алексей Мазур).
Обладателем премии молодых кинокритиков «ГОЛОС» стал фильм «Обходные пути» режиссера Екатерины Селенкиной.
Премия киноведов и кинокритиков «Белый Слон» — независимая награда, в сборе средств на ее проведение через краудфандинговый сервис «Plаneta.ru» приняли участие около 100 человек. Основным спонсором церемонии стал продюсер и режиссер Андрей Анненский.
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