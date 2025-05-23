Бурляев: Российскому кино нужно не менее пяти лет, чтобы достичь уровня советского

Киноиндустрия России сможет вернуться к советскому качеству фильмов, однако это займет не менее пяти лет даже в случае сплоченных и направленных усилий. Об этом заявил президент XXXIV Международного кинофорума «Золотой витязь», депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с ТАСС.

По словам кинематографиста, уровня советских картин можно было бы добиться за пятилетний срок, если бы все работали «в согласии с указом президента об основах государственной культурной политики» и «концентрированно»: это касается чиновников и институтов кино.

«Но учитывая, что очень долго раскачивается и очень долго изживается то, к чему привыкли, значит времени уйдет побольше. Но этого мы добьемся», - подчеркнул Бурляев.

Парламентарий считает, что возрождению качественного кино в стране способствует отказ от показа западных картин, и теперь в России проходит «долгий процесс опамятования, что у нас есть грандиозный фундамент». Как напомнил Бурляев, он называл советское кино «источником живой воды, к которому будут припадать грядущие поколения», и был прав: по его словам, такие картины не столь эффектные, но в них живет душа человека. Одним из инструментов достижения цели станет подготовка нового поколения режиссеров, они будут создавать киноленты с глубокими смыслами и осознают, что кинематограф - «не гламур, не успех и слава, это голгофа», на которую «нужно жизнь положить».

Ранее Николай Бурляев призвал современных режиссеров снимать новые фильмы, а не создавать ремейки.

