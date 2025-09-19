Нападки на искусство со стороны государства - неправильная тактика, которая не приведет к нужному результату, заявил НСН кинорежиссер Александр Сокуров.

Отечественный кинематограф, как элемент мягкой силы, играет важную роль в достижении политических целей России, отметил на пресс-конференции в Москве кинорежиссер Егор Кончаловский. По его словам, продажа российского кино за границу может способствовать повышению узнаваемости страны и ее национального бренда. Также применяться для создания положительного образа государства за рубежом. Сокуров же сравнил искусство и государство с параллельными прямыми.

«Я считаю, что художественное качественное кино никогда не представляет опасности для государства. Искусство не представляет угрозы, поскольку государство ему необходимо. Надо сделать так, чтобы и государству искусство было необходимо. Нужно понимать, что искусство смотрит глубже и дальше, а государство смотрит под ноги. Не государство дает деньги на кино, а налогоплательщики. Среди них есть люди с разными политическими убеждениями. Искусство не умеет воевать с государством. Это две параллельные линии, которые не пересекаются. Иногда государство вдруг начинает нарушать свое позиционирование в пространстве и нападает на искусство, но это неправильно. Исторически всегда все запрещенное возвращалось, и через некоторое время люди с недоумением задавали вопрос: "Почему это запрещалось?"», - заявил он.

