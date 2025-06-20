Собчак: Ефремов устроился на работу в театр Михалкова

Российский актёр Михаил Ефремов приступил к работе в театральной «Мастерской 12» режиссера Никиты Михалкова, сообщила в соцсетях телеведущая и журналист Ксения Собчак.

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По ее словам, кинематографист принял решение помочь Ефремову после личного письма артиста, которое тронуло Михалкова.

Ранее стало известно, что освободившийся по УДО актёр Михаил Ефремов сыграет в сериале-антиутопии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:АктерыКсения СобчакМихаил Ефремов

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