Алексей Учитель назвал Михаила Ефремова выдающимся актером

Режиссер Алексей Учитель заявил, что считает Михаила Ефремова выдающимся артистом и выразил надежду на его скорейшее возвращение к профессиональной форме. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru, комментируя освобождение актера из колонии.

По словам Учителя, произошедшее с Ефремовым он расценивает как трагедию, но при этом подчеркивает творческую ценность артиста.