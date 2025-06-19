Алексей Учитель назвал Михаила Ефремова выдающимся актером

Режиссер Алексей Учитель заявил, что считает Михаила Ефремова выдающимся артистом и выразил надежду на его скорейшее возвращение к профессиональной форме. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru, комментируя освобождение актера из колонии.

По словам Учителя, произошедшее с Ефремовым он расценивает как трагедию, но при этом подчеркивает творческую ценность артиста.

Михаила Ефремова внесли в списки сайта «Миротворец»

Режиссер отметил, что актер обладает большим талантом и уже сейчас может получать предложения о съемках.

Учитель также добавил, что рассчитывает на быстрое восстановление Ефремова как профессионала и уверен, что многие коллеги по цеху заинтересованы в его возвращении на экран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:АктерМихаил Ефремов

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