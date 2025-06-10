Михаил Ефремов сыграет главную роль в сериале-антиутопии
Освободившийся по УДО актёр Михаил Ефремов сыграет в сериале-антиутопии. Об этом сайту aif.ru заявил режиссёр проекта Сергей Кальварский.
По его словам, Ефремов получит в сериале главную роль и будет сниматься в 2026 году.
«Подробностей пока раскрывать не могу», – заключил Кальварский.
Отмечается, что название сериала, а также имена партнёров Ефремова пока не разглашаются.
Ранее музыкант и режиссёр Гарик Сукачев выразил уверенность в том, что Ефремов сможет вернуться в кино и вновь стать востребованным актёром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru