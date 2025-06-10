Михаил Ефремов сыграет главную роль в сериале-антиутопии

Освободившийся по УДО актёр Михаил Ефремов сыграет в сериале-антиутопии. Об этом сайту aif.ru заявил режиссёр проекта Сергей Кальварский.

Актер Ефремов передвигается на общественном транспорте после выхода по УДО

По его словам, Ефремов получит в сериале главную роль и будет сниматься в 2026 году.

«Подробностей пока раскрывать не могу», – заключил Кальварский.

Отмечается, что название сериала, а также имена партнёров Ефремова пока не разглашаются.

Ранее музыкант и режиссёр Гарик Сукачев выразил уверенность в том, что Ефремов сможет вернуться в кино и вновь стать востребованным актёром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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