Михаил Ефремов сыграет главную роль в сериале-антиутопии

По его словам, Ефремов получит в сериале главную роль и будет сниматься в 2026 году.

«Подробностей пока раскрывать не могу», – заключил Кальварский.

Отмечается, что название сериала, а также имена партнёров Ефремова пока не разглашаются.

Ранее музыкант и режиссёр Гарик Сукачев выразил уверенность в том, что Ефремов сможет вернуться в кино и вновь стать востребованным актёром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

