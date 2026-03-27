«Собачка без наград»: Сергей Члиянц раскрыл, как «Ветер» продирается в прокат
Организаторы западных фестивалей просили для «Ветра» политическое заявление, российским прокатчикам нужен «миллиард» с Бабой-ягой, а фильм спас «Старик Хоттабыч», сказал в эфире НСН Сергей Члиянц.
Режиссер и продюсер получившего четыре премии «Ника» фильма «Ветер» Сергей Члиянц в интервью НСН рассказал, когда ждать российскую премьеру этой картины. Он также объяснил, что мешает показу, как «поляризовался» отечественный кинопрокат и какое чудо спасло фильм.
Ранее «Ветер» был признан лучшим фильмом года по версии кинопремии «Ника», а также получил награды за лучший сценарий, лучшую операторскую работу и лучшую звукорежиссуру. Картину впервые показали в марте 2025 года на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, где фильм получила главный приз. При этом официальная премьеры «Ветра» в РФ еще не состоялась. Дата релиза несколько раз переносилась и пока не объявлена.
«МЕДВЕДИ» И ЗАГОГУЛИНА
- Фильм «Ветер» долгое время не выпускается в прокат. В чем же дело?
- Для того чтобы выпустить картину такого толка, нужно пройти какой-то путь ее первых шагов. Обычно для подобных фильмов это международные кинофестивали. У меня был фильм «Как я провел этим летом», его никто не хотел ни покупать, ни прокатывать, о нем никто не хотел вообще говорить. Мы с моим партнером Ромой Борисевичем пытались его продать, но даже за две копейки не смогли. И вдруг Берлинский фестиваль, несколько «Серебряных медведей», и понеслось по кочкам. Так сложилось в российском кинобизнесе, что фильмы содержательные, в которых следует думать и чувствовать не задницей, а сердцем, проходят в пространство рынка очень непросто, им всегда помогали призы на международных фестивалях. В данном случае включался зрительский конформизм, когда это нельзя не посмотреть, коль скоро три «Медведя», Или как было с Андрюшей Звягинцевым – он выиграл Венецианский фестиваль, а потом президент привез его на «Мосфильм» на своей машине. Ну как же это можно не посмотреть?
Для моей картины этот путь оказался закрыт в связи с отменой русской культуры на Западе из-за санкций. Несмотря на то, что я был на всех этих крупных фестивалях с фильмами, они меня знают и они хотели картину, где-то мне предлагали сделать некое политическое заявление, а где-то говорили, что ваша политическая позиция нам не подходит и вообще русского режиссера здесь быть не должно, хотя фильм у вас и хороший. А кто-то из моих старших товарищей, коллег, говорил: да, Серега попал ты в историческую передрягу, в загогулину, как говорил Ельцин. К сожалению, судьба у фильма будет неполной, обрезанной. Поэтому поставить его на экран в России оказалось намного сложнее, чем я рассчитывал. Ну нету наград! Это как собачка с наградами - совсем не то, что собачка без наград.
КРОВЬ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ
- Расскажите, что же с датой российской премьеры «Ветра», она состоится в этом году?
- Наконец-то появились какие-то более-менее содержательные переговоры о прокате фильма. После успеха на «Нике» эта история активизировалась, буквально вчера и сегодня. В этом году он, конечно, появится, самое быстрое – это будет май.
Почему это так затянулись? Дело в том, что наш прокат очень сильно поляризован. На одном полюсе детские блокбастеры в виде волшебников, чебурашек, богатырей, и Бабы-яги. Это большие государственные проекты стоимостью в миллиард рублей. На другом полюсе появившееся после ухода Голливуда отчасти маргинальное кино, случайно попавшее в Россию, купленное в пакетах на разных кинорынках. Оно, как правило, плохое. Те, кто его прокатывает, занимаются неймингом. Это как таблетки: был анальгин, стал пенталгин, а потом пенталгин форте. Так же и здесь: «Кошмар на улице Тверской», «Кошмар на улице Чаянова», бесконечные кошмары. Вся эта дрянь засоряет кинотеатры и не оставляет места для фильмов. На этом полюсе и российские, так называемые артхаусные, фестивальные картины, которые выходят в малом количестве копий, но их много.
При этом нет нормального регулярного проката, хотя бы такого, к которому мы могли бы отнести, например, фильм «Бумер». Я не считаю фильм «Ветер» каким-то сугубо авторским, артхаусным, синефильским. Это обычный, нормальный фильм. Я не могу его назвать сложным для восприятия, это было бы неправдой. К тому же в нем есть любовь, кровь и деньги. А что еще надо, как сказал Шекспир?
ОТМЕНА И БАБА-ЯГА
- Но прокатчики ваш фильм все-таки отнесли к авторским?
- Переговоры о выходе фильма затянулись потому, что кинотеатральные работники относят мой фильм к так называемым фестивальным фильмам. А если ваш фильм фестивальный, то положите на стол награды Каннского фестиваля, тогда будем прокатывать. Либо положите на стол Бабу-ягу, а Бабы-яги у меня тоже в фильме нет, и что делать?
Крупные компании, прокатывающие «Бабу-ягу», не рискнули связаться с моим фильмом, потому что им нужны эстимейты, это прогноз кассовых сборов. Им нужен прогноз от миллиарда рублей. Ясен печь, что мой фильм миллиард рублей не соберет в России никогда. А прокатчиков так называемого «среднего» кино у нас нет, есть только крупные и маленькие. Получается, что когда мне что-то предлагают маленькие, мне неинтересно, когда я прихожу к крупным, я им неинтересен. И вот сейчас я, надеюсь, нашел какую-то конфигурацию. Или она меня нашла.
Переговоры затянулись, сейчас они идут. Дальше я уже решать ничего не буду, я в этом деле все-таки дилетант. Если прокатчик решит выпускать фильм в мае - пожалуйста, пусть выпускает. Если решит выпустить его летом - это его дело, я в это вмешиваться больше не буду. У нас была даже идея с продюсером Мишиным, что если уж совсем с прокатом не получается по-человечески, да пошли мы все в ***, отменяем прокат вообще, выпускаем фильм в интернет даром, пусть он живет своей жизнью. Бесплатно выкладываем - и пусть люди смотрят. Я в данном случае не преследую денежных целей вообще.
Я хочу и считаю правильным, чтобы фильм вышел хотя бы в крупных городах, хотя бы в городах-миллионниках. Если он выйдет в одном кинотеатре в Новосибирске, в одном в Екатеринбурге, в трех в Москве и в двух в Санкт-Петербурге - это не прокат, а издевательство. С точки зрения количества экранов, 200 плюс - это скромно, лучше было бы 300 плюс, но даже 200 уже худо-бедно я согласен. Если фильму дали «Нику» за изображение и «Нику» за звук, где его еще смотреть, как не в кинотеатре?
ПРИТЧА О ДВУХ ЧУДЕСАХ
- Вы выступили в фильме «Ветер» не только продюсером, но и режиссером, а перед этим была внушительная пауза в вашей фильмографии. Добавляло это сложностей или нет?
- Никаких сложностей это не добавляло, никаких проблем. Я совершенно не согласен с теми, кто рассказывает, как они преодолевали невероятные трудности. Ерунда это все. Кино снимать легко, а кому трудно - надо заниматься другим делом. Совмещение работы режиссера и продюсера в данном случае было неполным. Всё моё рабочее время было посвящено режиссерским задачам, а продюсером мне пришлось стать поневоле, потому что на середине производства фильма закончились деньги. Мне пришлось продолжать искать средства для производства фильма, взять на себя какие-то обязательства, честные слова дать, побожиться, поклясться, зуб дать. В общем, мне поверили, и я смог картину доделать. Но самое удивительное, что картину спасло чудо. В момент абсолютно полной безысходности вдруг появился Старик Хоттабыч и сказал: я вам помогу и дам все, что необходимо, чтобы закончить фильм. Это было невероятно, потому что он видел просто куски фильма, и этот человек не имеет совершенно никакого отношения ни к искусству, ни к кино. Он что-то разглядел, почему-то написал мне невероятно умное письмо и сказал: «Я считаю, что такой фильм должен быть».
Это вдвойне чудо еще и потому, что на моем первом фильме, на дебюте по рассказам Сергея Довлатова «По прямой», произошло точно такое же чудо. Фильм был закрыт с формулировкой творческая неудача. Потом в мою защиту выступили Кира Муратова, Говорухин, Игорь Апасян, это были режиссеры Одесской киностудии. Они сказали, пусть он закончит фильм, а потом будете судить, удача или неудача. Так денег же нет, сказали «товарищи». Им ответили: денег нет, но пусть он их найдет сам, сейчас время другое. И действительно, я как Иван Дурак отправился в путешествие в поисках денег. Тут каким-то чудом возник человек, не имеющий никакого отношения к этому вопросу, который вдруг стал миллиардером, а изначально был дворником из Ленинграда. Узнав, что я снимаю Довлатова, он сказал: я дам тебе все, что необходимо и столько, сколько нужно. Два фильма - два чуда. Вот такая притча.
- «Собачка без наград»: Сергей Члиянц раскрыл, как «Ветер» продирается в прокат
