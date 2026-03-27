«МЕДВЕДИ» И ЗАГОГУЛИНА

- Фильм «Ветер» долгое время не выпускается в прокат. В чем же дело?

- Для того чтобы выпустить картину такого толка, нужно пройти какой-то путь ее первых шагов. Обычно для подобных фильмов это международные кинофестивали. У меня был фильм «Как я провел этим летом», его никто не хотел ни покупать, ни прокатывать, о нем никто не хотел вообще говорить. Мы с моим партнером Ромой Борисевичем пытались его продать, но даже за две копейки не смогли. И вдруг Берлинский фестиваль, несколько «Серебряных медведей», и понеслось по кочкам. Так сложилось в российском кинобизнесе, что фильмы содержательные, в которых следует думать и чувствовать не задницей, а сердцем, проходят в пространство рынка очень непросто, им всегда помогали призы на международных фестивалях. В данном случае включался зрительский конформизм, когда это нельзя не посмотреть, коль скоро три «Медведя», Или как было с Андрюшей Звягинцевым – он выиграл Венецианский фестиваль, а потом президент привез его на «Мосфильм» на своей машине. Ну как же это можно не посмотреть?

Для моей картины этот путь оказался закрыт в связи с отменой русской культуры на Западе из-за санкций. Несмотря на то, что я был на всех этих крупных фестивалях с фильмами, они меня знают и они хотели картину, где-то мне предлагали сделать некое политическое заявление, а где-то говорили, что ваша политическая позиция нам не подходит и вообще русского режиссера здесь быть не должно, хотя фильм у вас и хороший. А кто-то из моих старших товарищей, коллег, говорил: да, Серега попал ты в историческую передрягу, в загогулину, как говорил Ельцин. К сожалению, судьба у фильма будет неполной, обрезанной. Поэтому поставить его на экран в России оказалось намного сложнее, чем я рассчитывал. Ну нету наград! Это как собачка с наградами - совсем не то, что собачка без наград.

КРОВЬ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ

- Расскажите, что же с датой российской премьеры «Ветра», она состоится в этом году?

- Наконец-то появились какие-то более-менее содержательные переговоры о прокате фильма. После успеха на «Нике» эта история активизировалась, буквально вчера и сегодня. В этом году он, конечно, появится, самое быстрое – это будет май.

Почему это так затянулись? Дело в том, что наш прокат очень сильно поляризован. На одном полюсе детские блокбастеры в виде волшебников, чебурашек, богатырей, и Бабы-яги. Это большие государственные проекты стоимостью в миллиард рублей. На другом полюсе появившееся после ухода Голливуда отчасти маргинальное кино, случайно попавшее в Россию, купленное в пакетах на разных кинорынках. Оно, как правило, плохое. Те, кто его прокатывает, занимаются неймингом. Это как таблетки: был анальгин, стал пенталгин, а потом пенталгин форте. Так же и здесь: «Кошмар на улице Тверской», «Кошмар на улице Чаянова», бесконечные кошмары. Вся эта дрянь засоряет кинотеатры и не оставляет места для фильмов. На этом полюсе и российские, так называемые артхаусные, фестивальные картины, которые выходят в малом количестве копий, но их много.

При этом нет нормального регулярного проката, хотя бы такого, к которому мы могли бы отнести, например, фильм «Бумер». Я не считаю фильм «Ветер» каким-то сугубо авторским, артхаусным, синефильским. Это обычный, нормальный фильм. Я не могу его назвать сложным для восприятия, это было бы неправдой. К тому же в нем есть любовь, кровь и деньги. А что еще надо, как сказал Шекспир?