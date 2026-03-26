Известный продюсер, режиссер получившего четыре премии «Ника» фильма «Ветер» Сергей Члиянц в интервью НСН раскрыл музыкальные и литературные секреты картины, а также объяснил, в чем ее пересечения с легендарным «Бумером».

Сергей Члиянц объяснил, как рождалась музыка к фильму «Ветер», финальную песню к которому написала рок-исполнительница Таис Логвиненко (на фото).

«Давайте не будем это называть саундтреком, это музыка к фильму. В том же "Бумере" можно сказать, что был саундтрек, это песни в единой стилистике, с единым композитором-песенником в виде Шнура. Или фильм "Похитители книг" с Ильей Лагутенко, где вся картина снята под музыку Лагутенко, которая была написана специально для фильма. В фильме "Ветер" нет саундтрека, там есть музыка к фильму, очень разная. Потребность этой музыки внутрикадровая, она была вызвана сюжетными обстоятельствами, а закадровая музыка написана замечательным музыкантом, гитаристом группы "Мегаполис" Димой Павловым, который работал с Земфирой (признана в РФ иноагентом - прим. НСН) и другими звездами. Это отдельно взятая гитарная музыка. А внутри кадра есть музыка Нины Кравиц, там, где она была нужна, где по изображению требовалось такое техно. Там, где нужны были народные песни, есть народные песни, также с казацкими песнями, городским романсом. Что касается финальной песни под названием "Ветер", Таис — это открытие для меня, огромная находка. Стихи мы написали сами. Есть такой поэт Полина Орынянская, она очень известный сегодня в России поэт. Я попросил Полину написать стихи, показал какие-то фрагменты фильма, она это сделала. Потом эти стихи я передал продюсеру Лёне Бурлакову, и Таис раз-раз и написала эту музыку, такую простую гитарную музыку, и я её выбрал. При этом у меня были разные варианты, вплоть до Толи Крупнова и Лени Федорова. Мы много чего пробовали», - отметил он.

Члиянц также рассказал, какое место занимала музыка в его взаимоотношениях с бывшей женой Ниной Кравиц, одной из самых известных в мире девушек-диджеев.

«С Ниной Кравиц я познакомился не из-за музыки. Это была премьера Тодоровского, где она играла. Меня тогда страшно порадовал тот факт, что она на самом деле доктор, детский врач. Красивая, умная, талантливая женщина, при этом детский врач, я подумал: ух, как круто, вот это жена, вот это то, что я искал всю жизнь. А потом оказалось, что музыка важнее, чем семья, хотя для меня тоже, по всей видимости, кинематограф важнее, чем семья. Мы с ней по-прежнему дружим, общаемся, встречаемся, продолжаем добрые, хорошие отношения. А в ее музыке и в техно я не очень разбираюсь. Я человек другого времени и другой музыки. Моя музыка – конца 1970-х и начала 1980-х годов. У нас очень много хорошей рок-музыки. При этом, как правило, нет таких "тотальных" групп, чтобы вся музыка была хороша. У каждого есть один, два, иногда четыре хита, и все они хороши. У меня дома есть музыкальная аппаратура, я слушаю винил и есть своя подборка», - сказал собеседник НСН.

