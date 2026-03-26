От «Бумера» до «Ветра»: Сергей Члиянц о музыке, литературе и триумфе на «Нике»
Сергей Члиянц объяснил в эфире НСН, кто из рокеров творил музыку «Ветра», чем его покорила диджей Нина Кравиц и почему литература круче нового «Бентли».
Музыка: от Шнура до Нины Кравиц
Известный продюсер, режиссер получившего четыре премии «Ника» фильма «Ветер» Сергей Члиянц в интервью НСН раскрыл музыкальные и литературные секреты картины, а также объяснил, в чем ее пересечения с легендарным «Бумером».
Сергей Члиянц объяснил, как рождалась музыка к фильму «Ветер», финальную песню к которому написала рок-исполнительница Таис Логвиненко (на фото).
«Давайте не будем это называть саундтреком, это музыка к фильму. В том же "Бумере" можно сказать, что был саундтрек, это песни в единой стилистике, с единым композитором-песенником в виде Шнура. Или фильм "Похитители книг" с Ильей Лагутенко, где вся картина снята под музыку Лагутенко, которая была написана специально для фильма. В фильме "Ветер" нет саундтрека, там есть музыка к фильму, очень разная. Потребность этой музыки внутрикадровая, она была вызвана сюжетными обстоятельствами, а закадровая музыка написана замечательным музыкантом, гитаристом группы "Мегаполис" Димой Павловым, который работал с Земфирой (признана в РФ иноагентом - прим. НСН) и другими звездами. Это отдельно взятая гитарная музыка. А внутри кадра есть музыка Нины Кравиц, там, где она была нужна, где по изображению требовалось такое техно. Там, где нужны были народные песни, есть народные песни, также с казацкими песнями, городским романсом. Что касается финальной песни под названием "Ветер", Таис — это открытие для меня, огромная находка. Стихи мы написали сами. Есть такой поэт Полина Орынянская, она очень известный сегодня в России поэт. Я попросил Полину написать стихи, показал какие-то фрагменты фильма, она это сделала. Потом эти стихи я передал продюсеру Лёне Бурлакову, и Таис раз-раз и написала эту музыку, такую простую гитарную музыку, и я её выбрал. При этом у меня были разные варианты, вплоть до Толи Крупнова и Лени Федорова. Мы много чего пробовали», - отметил он.
Члиянц также рассказал, какое место занимала музыка в его взаимоотношениях с бывшей женой Ниной Кравиц, одной из самых известных в мире девушек-диджеев.
«С Ниной Кравиц я познакомился не из-за музыки. Это была премьера Тодоровского, где она играла. Меня тогда страшно порадовал тот факт, что она на самом деле доктор, детский врач. Красивая, умная, талантливая женщина, при этом детский врач, я подумал: ух, как круто, вот это жена, вот это то, что я искал всю жизнь. А потом оказалось, что музыка важнее, чем семья, хотя для меня тоже, по всей видимости, кинематограф важнее, чем семья. Мы с ней по-прежнему дружим, общаемся, встречаемся, продолжаем добрые, хорошие отношения. А в ее музыке и в техно я не очень разбираюсь. Я человек другого времени и другой музыки. Моя музыка – конца 1970-х и начала 1980-х годов. У нас очень много хорошей рок-музыки. При этом, как правило, нет таких "тотальных" групп, чтобы вся музыка была хороша. У каждого есть один, два, иногда четыре хита, и все они хороши. У меня дома есть музыкальная аппаратура, я слушаю винил и есть своя подборка», - сказал собеседник НСН.
Театр и литература: Три портрета на стене
Сергей Члиянц рассказал, какая литература его вдохновляет, и раскрыл подсказку из фильма «Ветер».
«Если говорить о литературе, то мои наблюдения привели меня к тому, что эпоха разрушения Советского Союза и той культуры, в которой мы существовали, была характерна для людей моего поколения тем, что, если сейчас круто приехать на "Бентли" или "Астон Мартине", тогда было круто знать литературу. Не знаю, кто бы тогда выиграл в компании в конце 1990-х - молодой человек, цитирующий Довлатова или Бродского, или приехавший на новеньком "Мерседесе". Такая была мода, такие были контексты. В конце Советского Союза и в начале России этот образ мысли был полностью разрушен, люди читали эпизодически, спорадически, фрагментарно, а все, что выходило тогда, - это новая литература ужастиков, техногенной фантастики всепоглощающей, детективы. Даже я кое в чем виноват, я когда-то создал "Сasual" Оксаны Робски. Я хотел снять ироничный фильм о скромном обаянии русской буржуазии и оттуда возникла Робски. Мне кажется, что целесообразно вернуться к той литературе, которую целое поколение людей пропустило или прозевало. Например, была замечательная издательская серия под названием "Мастера современной прозы", каждая вторая книга которой была шедевром. Оттуда к нам попала латиноамериканская литература в виде Маркеса, Борхеса, Кортасара и так далее. Если же говорить о моих личных предпочтениях, где я ищу вдохновение, идеи и мысли, в фильме вы могли увидеть три портрета. В доме, где жил Иван со своей супругой, было три портрета писателей, это Гоголь, Платонов и Маркес», - разъяснил продюсер.
Кино: от «Бумера» до «Ветра»
Сергей Члиянц признался, что его удивили четыре премии «Ника» с учетом того, что фильм «Ветер» еще не вышел в прокат.
«Честно говоря, меня это удивило. Действительно, фильм не вышел и его видели только академики и киноведы-кинокритики, но перед этим случилось странное событие. У нас есть в России две гильдии киноведов и кинокритиков, вторая называется "Белый слон" И вот, по версии двух этих гильдий "Ветер" был признан фильмом года. Это гораздо более удивительное событие, потому что эти гильдии друг с другом конкурируют. Если одна за Васю, то другая обязательно за Колю или за Петю, но не за Васю. Это событие действительно знаменательное, такое произошло впервые в истории российской киноведческой, кинокритической мысли. А что касается "Ники", то да, я удивлен. Я почему-то думал, что наверняка отметят Луцика и Саморядова, они абсолютно блестящие сценаристы, а на этом все дело и закончится, потому что конкуренция очень высокая и конкуренты очень сильные. Для меня случившееся удивительно, приятно и радостно. Может быть, это как-то повлияет на судьбу картины», - отметил режиссер.
Члиянц также объяснил, что связывает эту картину и его знаменитый фильм «Бумер».
«Стилистических сходных моментов мало, а смысловых много. Самое главное в том, что не имеет значения, в каком качестве я делаю фильмы: продюсер ли я, режиссер или я его придумал, это всегда кино про меня, я никогда не ввязывался в фильмы не про себя. В любом моем фильме есть что-то от моей жизни, от моей мечты и от моих неудач. И с "Бумером" так было, безусловно, поскольку та история частично была в моей жизни. Точно так же и фильм "Ветер", он про меня, потому что в глубине характера главного героя Ивана лежит вопрос взаимодействия с Вселенной, миром и со своей собственной гордыней. Могу ли я всё или я могу не всё? В этой парадигме существует Иван и в этой парадигме существовал я очень много лет своей жизни. Так же и в "Бумере": любой человек, который преступает черту закона и становится на этот скользкий путь, не важно, бандит, гангстер, уголовник или уличный пацан, в любом случае это за пределами закона и это вопрос, очень серьезно связанный с гордыней», - заключил собеседник НСН.
