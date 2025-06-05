Тимофей Кочнев заменит Глеба Калюжного в «Вампирах средней полосы»
5 июня 202518:44
Ушедшего в армию Глеба Калюжного в сериале «ВВампиры средней полосы» заменит актёр Тимофей Кочнев. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.
Отмечается, что 18-летний актёр уже сыграл более чем в 30 проектах, в том числе в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Пищеблок» и «Папины дочки. Новые».
«В третьем сезоне к бессмертной семье присоединился Тимофей Кочнев. Теперь он — новый Женёк», - говорится в сообщении.
Ранее Калюжный рассказал, что надеется обрести в армии новые навыки и друзей, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru