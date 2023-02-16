СМИ: Warner Bros приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»
Кинокомпания Warner Bros намерена снять полнометражный фильм по книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя», сообщает The Sun со ссылкой на источники.
Собеседники газеты утверждают, что в настоящее время идёт обсуждение проекта, не исключено, что история будет разделена на две кинокартины.
Источники пояснили, что планы снять фильм появились у киностудии с момента выхода книги, а после успеха одноимённой постановки в Вест-Энде это желание только усилилось, однако проект на время отложили, сосредоточив усилия на «Фантастических тварях».
«Все, кто имеет отношение к миру Гарри Поттера, хотят чтобы он вернулся, но сначала нужно согласовать проект, переработанный сценарий и бюджет», - пишет The Sun.
Ранее глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги заявила, что у студии есть большой интерес к созданию сериала по вселенной «Гарри Поттера», сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+0 / сут.
Умерли
396 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+0 / сут.
- «Жахнуть успеем»: Журова не увидела причин признавать МОК нежелательным
- Российские военные уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
- Госдума одобрила прекращение действия Конвенций Совета Европы
- Депутат Терюшков: Галкину и Пугачевой не место в России
- Володин призвал взыскать ущерб от взрывов на «Северных потоках»
- СМИ: Warner Bros приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»
- Лукашенко заявил о переносе «Большого разговора с президентом»
- На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Хорватии
- Сына Жириновского арестовали на 15 суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru