СМИ: Warner Bros приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Кинокомпания Warner Bros намерена снять полнометражный фильм по книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя», сообщает The Sun со ссылкой на источники.

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Собеседники газеты утверждают, что в настоящее время идёт обсуждение проекта, не исключено, что история будет разделена на две кинокартины.

Источники пояснили, что планы снять фильм появились у киностудии с момента выхода книги, а после успеха одноимённой постановки в Вест-Энде это желание только усилилось, однако проект на время отложили, сосредоточив усилия на «Фантастических тварях».

«Все, кто имеет отношение к миру Гарри Поттера, хотят чтобы он вернулся, но сначала нужно согласовать проект, переработанный сценарий и бюджет», - пишет The Sun.

Ранее глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги заявила, что у студии есть большой интерес к созданию сериала по вселенной «Гарри Поттера», сообщает НСН.

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ФОТО: Фото из соцсетей Дэниел Рэдклифф
ТЕГИ:ГолливудКультураКнигаКиноГарри Поттер
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