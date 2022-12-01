Продюсер Warner Bros. рассказала о сериале по «Гарри Поттеру»
Глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги заявила, что у студии есть большой интерес к созданию сериала по вселенной «Гарри Поттера», сообщает Variety.
По её словам, в настоящее время о предстоящем спин-оффе ведётся ряд переговоров, а аудитория уже готова к подобному продукту.
«Аудитория готова, она хочет двигаться дальше, так что теперь нам остается только выяснить, какой следующий шаг будет правильным», — добавила продюсер.
Ранее россияне назвали одними из самых нелюбимых литературных героев Долорес Амбридж и Питера Петтигрю из произведений о Гарри Поттере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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