Актёр Рэйф Файнс заявил о желании снова сыграть Волан-де-Морта

На премьере фильма «Меню», в котором принял участие Файнс, у него поинтересовались, готов ли он вновь сыграть главного антагониста «Поттерианы», на что актёр ответил утвердительно.

«Конечно, конечно. Без сомнения», — сказал Файнс.

Ранее на 73-м году жизни умер шотландский актёр Робби Колтрейн, который сыграл волшебника Хагрида в экранизациях романа Джоан Роулинг о приключениях юного волшебника Гарри Поттера, сообщают «Невские новости».

