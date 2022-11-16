Актёр Рэйф Файнс заявил о желании снова сыграть Волан-де-Морта
Британский актёр Рэйф Файнс заявил, что с удовольствием согласился бы вернуться к роли Волан-де-Морта в проектах о Гарри Поттере, сообщает Variety.
На премьере фильма «Меню», в котором принял участие Файнс, у него поинтересовались, готов ли он вновь сыграть главного антагониста «Поттерианы», на что актёр ответил утвердительно.
«Конечно, конечно. Без сомнения», — сказал Файнс.
Ранее на 73-м году жизни умер шотландский актёр Робби Колтрейн, который сыграл волшебника Хагрида в экранизациях романа Джоан Роулинг о приключениях юного волшебника Гарри Поттера, сообщают «Невские новости».
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