СМИ: Состояние Евгения Петросяна ухудшилось из-за проблем с сердцем

В апреле 2025 года СМИ уже писали, что Петросяну потребовалась помощь врачей после жалоб юмориста на высокую температуру и сильный сухой кашель, который не проходил несколько дней. Однако тогда его супруга Татьяна Брухунова назвала фейками сообщения об ухудшении здоровья телеведущего.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минюст России потребовал взыскать в бюджет государства 582 тысячи рублей за экспертизу в рамках дела о разделе имущества заслуженной артистки России Елены Степаненко и Евгения Петросяна.