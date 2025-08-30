СМИ: Состояние Евгения Петросяна ухудшилось из-за проблем с сердцем

Состояние артиста, юмориста и телеведущего Евгения Петросяна ухудшилось на фоне проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По информации источника, 79-летнему народному артисту РСФСР потребовалась помощь врачей, так как он пожаловался на сильные боли в груди и проблемы с дыханием. Отмечается, что медики запретили знаменитости сильные нагрузки и порекомендовали избегать стрессов, в том числе связанных с концертами.

В апреле 2025 года СМИ уже писали, что Петросяну потребовалась помощь врачей после жалоб юмориста на высокую температуру и сильный сухой кашель, который не проходил несколько дней. Однако тогда его супруга Татьяна Брухунова назвала фейками сообщения об ухудшении здоровья телеведущего.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минюст России потребовал взыскать в бюджет государства 582 тысячи рублей за экспертизу в рамках дела о разделе имущества заслуженной артистки России Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

