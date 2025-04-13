Евгению Петросяну вновь потребовалась помощь врачей ﻿﻿

По данным SHOT, в начале апреля Петросян обратился к врачам с жалобами на высокую температуру и сильный сухой кашель, который не проходил несколько дней. Медики выявили лёгкую форму ковида и подозрение на острый бронхит. Но Евгений Ваганович от госпитализации отказался, поэтому ему выписали антибиотики и отпустили домой.

В беседе с SHOT Петросян рассказал, что испытывает небольшие недомогания, однако сразу уточнил, что «ковид тут ни при чём», заверив, что в целом его состояние остаётся стабильным.

Евгений Петросян выступает уже 62 года. Ближайший юмористический концерт у него запланирован на 24 апреля в Москве.

В начале марта Петросян уже попадал в больницу. Тогда, по данным СМИ, его госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением. Впрочем, врачи за два дня сумели стабилизировать состояние юмориста и выписали его из больницы. Сразу после выписки артист выступил с большим концертом в подмосковном Серпухове.

