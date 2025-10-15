Дела Гозмана и Трояновой об оправдании терроризма поступили в военный суд
Во Второй западный окружной военный суд поступили уголовные дела в отношении политика Леонида Гозмана и актрисы Яны Трояновой (оба признаны в России иноагентами и внесены в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Как уточнили в инстанции, материалы направлены для рассмотрения по существу.
Гозман заочно обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).
Ранее в Следственном комитете заявляли, что, находясь за рубежом, Гозман дал интервью иностранному изданию, в котором, по данным следствия, содержались признаки пропаганды и призывов к террористической деятельности на территории России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам потребуется электронное разрешение для поездки на Шри-Ланку
- Ученый объяснил, почему вспышки на Солнце не всегда вызывают магнитные бури
- «Приятный лист»: Пригожин назвал сюрпризом выдвижение Валерии на «Грэмми»
- В Брянской области скончался мужчина, раненый при атаке дрона ВСУ
- Юшков: Британские санкции не выдавят российскую нефть с мирового рынка
- Дела Гозмана и Трояновой об оправдании терроризма поступили в военный суд
- «Как Уйбу!»: Чем грозит губернатору Федорищеву скандальный мат
- Путин подписал закон об ужесточении ответственности для иноагентов
- Россиянка утонула у побережья Пхукета
- «Хотите уставшего хирурга?»: Сокращение отпуска россиян назвали катастрофой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru