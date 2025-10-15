Дела Гозмана и Трояновой об оправдании терроризма поступили в военный суд

Во Второй западный окружной военный суд поступили уголовные дела в отношении политика Леонида Гозмана и актрисы Яны Трояновой (оба признаны в России иноагентами и внесены в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Как уточнили в инстанции, материалы направлены для рассмотрения по существу.

Суд заочно арестовал Леонида Гозмана по делу об оправдании терроризма

Гозман заочно обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Ранее в Следственном комитете заявляли, что, находясь за рубежом, Гозман дал интервью иностранному изданию, в котором, по данным следствия, содержались признаки пропаганды и призывов к террористической деятельности на территории России, передает «Радиоточка НСН».

