Дела Гозмана и Трояновой об оправдании терроризма поступили в военный суд

Во Второй западный окружной военный суд поступили уголовные дела в отношении политика Леонида Гозмана и актрисы Яны Трояновой (оба признаны в России иноагентами и внесены в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Как уточнили в инстанции, материалы направлены для рассмотрения по существу.