В Брянской области скончался мужчина, раненый при атаке дрона ВСУ
Мирный житель, получивший тяжелые ранения при атаке украинского дрона на село Брахлов в Климовском районе Брянской области, умер. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, медики сделали все возможное, однако спасти пострадавшего не удалось из-за тяжести травм. Ранее Богомаз сообщал, что село подверглось атаке со стороны ВСУ с применением FPV-дронов. В результате удара тогда был ранен один человек.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
