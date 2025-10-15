В Брянской области скончался мужчина, раненый при атаке дрона ВСУ

Мирный житель, получивший тяжелые ранения при атаке украинского дрона на село Брахлов в Климовском районе Брянской области, умер. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, медики сделали все возможное, однако спасти пострадавшего не удалось из-за тяжести травм. Ранее Богомаз сообщал, что село подверглось атаке со стороны ВСУ с применением FPV-дронов. В результате удара тогда был ранен один человек.

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, есть пострадавшие

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры